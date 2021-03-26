从酷炫的造型设计，到逼真的细节增强效果，再到灵活强劲的线条体现，创新工业设计的发展，优化了机器人在视觉和性能方面的品质。欧特克先进数字工具，融合创新技术，重审设计维度，全面助力设计者，所画即所得。

2021 年 4 月 13 日 14:00，“幕后玩家与你一起玩转机器人”，诚邀您探索 ALIAS 及 VRED 的创新功能与机器人设计背后的千丝万缕。立即注册，携手行业资深技术专家及机器人幕后玩家，碰撞灵感与激情，让设计因你不同！

会议日程

14:00 - 14:30 | 所画即所得，创新工业设计工作流展示

Ning Ding 欧特克软件（中国）有限公司 技术顾问

14:30 - 15:00 | 酷炫的机器人造型设计，因你不同

Weeks Zhou 神州数码（中国）有限公司 技术顾问

15:00 - 15:30 | NVIDIA Omniverse 助力实时协同设计

Alvin Mao 英伟达 行业拓展经理

15:30 - 15:40 | 问答环节

Ning Ding / Weeks Zhou / Alvin Mao

参会赢好礼

智趣机器人礼盒 ；百元星巴克能量卡等你来拿！