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幕后玩家与你一起玩转机器人
幕后玩家与你一起玩转机器人
4 月 13 日 14:00 — 15:40
Image courtesy of lorem ipsum
从酷炫的造型设计，到逼真的细节增强效果，再到灵活强劲的线条体现，创新工业设计的发展，优化了机器人在视觉和性能方面的品质。欧特克先进数字工具，融合创新技术，重审设计维度，全面助力设计者，所画即所得。
2021 年 4 月 13 日 14:00，“幕后玩家与你一起玩转机器人”，诚邀您探索 ALIAS 及 VRED 的创新功能与机器人设计背后的千丝万缕。立即注册，携手行业资深技术专家及机器人幕后玩家，碰撞灵感与激情，让设计因你不同！
会议日程
14:00 - 14:30 | 所画即所得，创新工业设计工作流展示
Ning Ding 欧特克软件（中国）有限公司 技术顾问
14:30 - 15:00 | 酷炫的机器人造型设计，因你不同
Weeks Zhou 神州数码（中国）有限公司 技术顾问
15:00 - 15:30 | NVIDIA Omniverse 助力实时协同设计
Alvin Mao 英伟达 行业拓展经理
15:30 - 15:40 | 问答环节
Ning Ding / Weeks Zhou / Alvin Mao
参会赢好礼
智趣机器人礼盒 ；百元星巴克能量卡等你来拿！
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毕业于清华大学美术学院，交通工具设计与研究专业硕士。曾任职于上海通用泛亚汽车设计中心 Advanced Design Studio，担任前期设计师，有数款概念车集量产车外型及内饰的前期设计经验。目前负责 Autodesk 工业设计及可视化解决方案的技术推广。
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曾作为职业汽车设计师在长城华冠等国内大型汽车主机厂任职，有着丰富的汽车造型设计经验，尤其对数字化设计与应用有着独到的见解，也是 Autodesk IDV 系列产品的资深用户与玩家。
拥有多年专业视觉计算产品行业经验，参与多个制造业大型客户重点设计研发项目方案。
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