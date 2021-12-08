设计与制造

生产系统和制造单元设计

借助适用于生产系统设计的专业化工具组合，最大程度地降低项目风险并提高系统效率。

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我们来谈一谈战略

从估算到安装，针对每一个环节更快地制定更明智的决策

  • 估算图标

    自信地对项目进行估算或投标

    创建具有适当详细程度的前期概念，以准确确定成本和时间表。

  • 使用数据图标

    利用洞察分析提高系统性能

    在流程早期可视化和评估系统效率，以制定更明智的设计决策。

  • 设计工具图标

    使用专业化工具组合更高效地进行设计

    使用特定于生产系统和制造单元设计项目的功能，更快地构建模型，且错误更少。

  • 按时完成项目图标

    在预算范围内按时交接项目

    通过尽早标记潜在问题并规划施工顺序，加快安装并减少变更单。

电子书标题为“Why System Designers Choose Specialized Toolsets”（为何系统设计师选择专业化工具组合）的图像

更出色地设计工厂生产线

生产系统设计师需要符合其独特流程的工具。阅读本电子书以了解生产系统和制造单元设计功能，这些功能可以帮助您满足客户需求并快速交付高性能系统。

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适用于生产系统设计的软件

视频：点云扫描

准确捕获现状

使用激光扫描数据在当前状态的点云与提议的设计之间进行测量、标记和运行冲突检测。

观看视频（1 分 28 秒）

视频：设备资产库

构建可配置资产库

创建可插入系统布局并与内部团队或通过远程服务共享的可配置设备资产。

观看视频（2 分 47 秒）

视频：生产线设计布局

轻松创建生产线布局

使用您熟悉的 AutoCAD 工具组合自动将二维布局转换为详细的三维模型，以便更明智地制定关键设计决策。

观看视频（2 分 11 秒）

视频：虚拟漫游

执行虚拟漫游

通过对集成的设计与设施进行虚拟漫游，让各个利益相关方能够轻松了解设计意图。

观看视频（1 分 32 秒）

视频：冲突检测

在安装前发现潜在冲突

分析布局中是否存在冲突和空间约束，以帮助识别安装期间可能出现的潜在问题。

观看视频（1 分 48 秒）

视频：安装文档

创建安装文档

快速生成生产系统设计的安装工程图，包括平面图、剖面图和立面图。

观看视频（2 分 36 秒）

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客户如何使用 Autodesk 产品进行设计

Technica International 工厂包装系统（包括生产线和设备布局）的鸟瞰视图

Technica International

推动全面转型

Technica International 使用 Factory Design Utilities 来优化客户现场的生产线和设备布局，同时将设计时间缩短一半。

“现在，我们的工作变得更容易了，因为我们正在构建一个工厂库。”

- Assaad Hani，Technica International 业务分析师

阅读案例

图片来源：Technica International

可视化您的流程

Autodesk 合作伙伴 ProModel 可以帮助您对生产线概念进行建模、分析和优化。了解如何利用离散事件仿真来识别瓶颈并优化在指定期限内可以生产的零部件数量。

观看视频（2 分 32 秒）

视频：使用 ProModel 对生产线概念进行建模、分析和优化

我们来谈一谈战略

作为工程建设、产品设计与制造流程集成领域的全球领导者，Autodesk 可以帮助您开发实现目标所需的功能。

立即联系我们以安排业务咨询。

感谢您的关注。产品销售专家将很快与您取得联系。

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