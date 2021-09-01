设计与制造
产品数据管理
在一个中央系统中掌控您的数据。
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产品数据管理将设计数据和工程流程集中在一个位置，节省了产品生命周期所有参与者的时间和精力。您可以快速查找和重用文件、跟踪修订、展开协作并在工程范畴以外共享产品数据，以改进下游流程和工作流。
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确保人们使用的是系统中的最新信息，该系统能够自动跟踪变更、保留历史文件修订版本，并获取设计和产品数据的全部历史记录。
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在工程范畴内外均可使用集中的产品数据，有助于消除瓶颈并改进产品生命周期流程。您可以使用 PDM 管理与产品相关的所有文件类型和任何信息，包括文档、电子表格、图像、PDF、CAD 数据和关联的元数据。
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通过 Autodesk 设计工具和产品数据管理之间的无缝集成，实现不间断工作。与通过电子邮件、电子表格和其他导致数据丢失的相互脱节的手动产品信息共享方法相反，位于单个系统中的产品数据使得跨职能团队可以在不覆盖文件的情况下同时进行设计。
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根据 CAD 设计数据创建工程 BOM 表，有效跟踪产品的功能设计详情并进行部门间沟通。
将工程 BOM 表与其他部门和业务系统连接起来，以提高效率并避免可能导致错误、质量差和延误的手动输入。
为 CAD 管理员提供可自定义的工具，以帮助执行有关数据创建、审核和发布流程的组织标准，像是 ISO 9000 和 RoHS 等行业标准。
在此点播网络讲座中，我们将介绍可加快上市速度的 NPI 工作流、自动变更请求 (ECR) 和变更单 (ECO) 流程、可减少错误并改善协作的项目和 BOM 表管理，以预防并快速响应质量问题，同时与您的全球供应链保持全天候联系。
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PDM 和 PLM 之间的区别
以及为什么同时需要两者
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填写表单，与产品专家讨论如何开始使用产品生命周期管理。
Thank you for your interest.
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