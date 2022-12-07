随着模具制造业人工成本的不断上升，NC 编程与加工工艺墨守成规，以及普遍机床操作员短缺，人员流动性大等问题的频出，导致企业产能受限的同时模具品质出现了不稳定性。此时，行业对冲压模具的精细高效自动化加工提出了更高的要求，以期通过编程、加工的自动化手段，达到降本增效的目的。

12 月 28 日“欧特克PowerMill先进制造网络研讨会”将携手行业资深技术专家，通过对 PowerMill 软件的二次开发，结合数据库技术管理 NC 编程与加工经验，以及对余量和加工路径的精细化控制的专业分享，带您探索实现覆盖件模具全自动加工，减少模具研配工作，并达到降低制造成本的有效之道。诚邀您的加入，在专业的探讨中向自动化、无人化迈进，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。

会议日程：

15:00-15:05｜开场介绍｜聂荣森 欧特克软件(中国)有限公司 先进制造解决方案技术经理

15:05-15:40｜PowerMill助力汽车冲压模具实现精细高效自动化加工｜夏冰 现代汽车模具(山东)有限公司NC设计部副经理

15:40-16:15｜基于PowerMill定制实现覆盖件模具无人值守加工｜韩小寒 长春批玛易(PmaE)科技有限公司技术总监

16:15-16:30｜互动问答｜所有讲师