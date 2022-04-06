为了制造出首款电动跑车，Porsche 使用集成式工厂建模打造了一个与其所造跑车同样环保的智能设施。
2019 年 9 月，保时捷开设了迄今为止最复杂的工厂，用于制造其首款全电动跑车Taycan。在公司的家乡德国斯图加特，保时捷使用数字工厂规划创建了一个零影响设施，无人驾驶运输系统有助于最大限度地提高灵活性。
为了制造出首款电动跑车，Porsche 使用集成式工厂建模打造了一个与其所造跑车同样环保的智能设施。
2019 年 9 月，保时捷开设了迄今为止最复杂的工厂，用于制造其首款全电动跑车Taycan。在公司的家乡德国斯图加特，保时捷使用数字工厂规划创建了一个零影响设施，无人驾驶运输系统有助于最大限度地提高灵活性。
Courtesy of Porsche AG.
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