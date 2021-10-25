欧特克数智构建企业创新灵感公开课系列课程已圆满结束，本次公开课邀请了行业内资深技术专家，采用线上直播形式，围绕协同工作的二维和三维工作流、构建面向协同的管理平台以及打通专业协作等专题进行了详细全面的介绍。

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