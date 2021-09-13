欧特克数智构建企业创新灵感公开课（三）

14:00-14:05 | 开场介绍

任 耀 欧特克公司 大中华区制造业大客户技术总监

14:05-14:40 | 打通专业协作，实现设备/产线设计和建筑工程设计的跨界协同

陶狮春 欧特克公司 制造业资深技术专家

建筑设计和设备设计分属不同的专业，多由不同软件的来完成，数据交换和整合不易。本主题主要介绍应用Autodesk解决方案，如何轻松实现设备和建筑设计的数据的整合和关联，如在设备设计时如何参考引用建筑设计数据，建筑设计时如何整合设备和产线的数据，以及在不同专业的团队间如何进行协同设计。

14:40-15:10 | 设备设计和建筑工程设计协同的案例

赫 雷 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司信息中心 总工

在水电站工程项目中，在Inventor中进行闸门等设备的设计，并利用Inventor导入供应商提供的第三方机械软件设计的球阀、水轮机等设备，转换成建筑设计软件Revit族，导入到Revit中，继续进行设计，形成完整的BIM模型。

15:10-15:30 | 问答环节

陶狮春 欧特克公司 制造业资深技术专家

赫 雷 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司信息中心 总工

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