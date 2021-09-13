欧特克数智构建企业创新灵感公开课（三）

欧特克数智构建企业创新灵感公开课，是基于欧特克对制造业核心领域的数字化业务洞察和持续的技术研发，并面向广大制造业企业所推出的专题系列公开课。最新一期课程将围绕打通专业协作展开，主要介绍如何利用完善的解决方案，轻松实现设备/产线设计和建筑工程设计的跨界协同。并通过某水电站项目的实例，解读设备设计和建筑工程设计协同的专业部署和实施方案。
欧特克数智构建企业创新灵感公开课，是基于欧特克对制造业核心领域的数字化业务洞察和持续的技术研发，并面向广大制造业企业所推出的专题系列公开课。最新一期课程将围绕打通专业协作展开，主要介绍如何利用完善的解决方案，轻松实现设备/产线设计和建筑工程设计的跨界协同。并通过某水电站项目的实例，解读设备设计和建筑工程设计协同的专业部署和实施方案。
欢迎您走进 9 月 29 日公开课空中课堂，观看课程直播并参与在线互动，打开跨界协同创新思维！
任 耀 欧特克公司 大中华区制造业大客户技术总监
陶狮春 欧特克公司 制造业资深技术专家
建筑设计和设备设计分属不同的专业，多由不同软件的来完成，数据交换和整合不易。本主题主要介绍应用Autodesk解决方案，如何轻松实现设备和建筑设计的数据的整合和关联，如在设备设计时如何参考引用建筑设计数据，建筑设计时如何整合设备和产线的数据，以及在不同专业的团队间如何进行协同设计。
赫 雷 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司信息中心 总工
在水电站工程项目中，在Inventor中进行闸门等设备的设计，并利用Inventor导入供应商提供的第三方机械软件设计的球阀、水轮机等设备，转换成建筑设计软件Revit族，导入到Revit中，继续进行设计，形成完整的BIM模型。
陶狮春 欧特克公司 制造业资深技术专家
赫 雷 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司信息中心 总工