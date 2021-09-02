欧特克数智构建企业创新灵感公开课（二）

14:00-14:05 | 开场介绍

任耀 欧特克公司 大中华区大客户技术总监

14:05-14:35 | 构建模块化体系，实现从手工设计到自动化配置设计

刘雪冬 欧特克公司 制造业资深技术专家

向设计要质量、要效率、要时间，几乎是每个企业目标和策略；无论企业采用2D或者3D设计工具都是为了实现上述目标，但是仅仅通过工具的升级是难于满足企业的目标和要求的，因此我们看到很多优秀的企业已经通过产品的模块化组合来满足这些要求，在此部分我们要重点介绍如何构建模块化体系，从而实现从手工设计到自动化配置设计的转变，从而实现效率和质量的提升。

14:35-15:05 | 构建协同平台，支撑设计协作及标准模块管理

吴菌 索比克软件技术服务有限公司 总经理

无论是标准件、外购件，还是标准模块和参数化模块，这些大量的产品数据都需要规范的管理，以及有效的迭代和升级，因此对于企业来说，如果构建管理平台，来实现这些数据的管理并支撑设计协作就是至关重要；本环节重点介绍如何构建面向协同的管理平台，从而支撑模块化设计体系的落地。

15:05-15:30 | 问答环节

刘雪冬 欧特克公司 制造业资深技术专家

吴菌 索比克软件技术服务有限公司 总经理

立即注册参会