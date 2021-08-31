欧特克数智构建企业创新灵感公开课（一）

14:00-14:35 | 二维与三维无缝切换，快速搭建产品设计与产线规划平台

张园园 欧特克公司 制造业资深技术专家

在绝大多数设计场景中，二维和三维设计是并存的。本次主题主要讲解：如何利用协同工作的二维和三维工作流，最大限度地发挥 CAD 软件的功能及最大限度地利用二维历史数据。了解 AutoCAD 与 Inventor 之间的关联如何帮助您提高设计效率并从模型到产线获得更多价值。

14:35-15:10 | 从二维来到三维去客户案例分享

金禹科 上海神州数码有限公司 技术总监

案例讲述：某商用空调自动化生产基地如何在二维三维混合环境中实现二维布置图到三维数字化工厂模型的高效转换，并利用三维数字化工厂模型进行数据的整合、分析、渲染等系列增值功能推进提质增效，为企业数字化转型助一臂之力。

15:10-15:30 | 问答环节

张园园 欧特克公司 制造业资深技术专家

金禹科 上海神州数码有限公司 技术总监

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