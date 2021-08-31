欧特克数智构建企业创新灵感公开课（一）

欧特克数智构建企业创新灵感系列公开课，是基于欧特克对制造业核心领域的数字化业务洞察和持续的技术研发，并面向广大制造业企业所推出的专题系列公开课。首期课程将为您介绍如何利用协同工作的二维和三维工作流，最大限度地发挥 CAD 软件的功能及最大限度地利用二维历史数据。并透过某商用空调自动化生产基地二维向三维高效转换的实例，展示三维数字化工厂模型的数字表达能力。
欢迎您走进 9 月 15 日公开课空中课堂，观看课程直播并参与在线互动。
欧特克数智构建企业创新灵感系列公开课，是基于欧特克对制造业核心领域的数字化业务洞察和持续的技术研发，并面向广大制造业企业所推出的专题系列公开课。首期课程将为您介绍如何利用协同工作的二维和三维工作流，最大限度地发挥 CAD 软件的功能及最大限度地利用二维历史数据。并透过某商用空调自动化生产基地二维向三维高效转换的实例，展示三维数字化工厂模型的数字表达能力。
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张园园 欧特克公司 制造业资深技术专家
在绝大多数设计场景中，二维和三维设计是并存的。本次主题主要讲解：如何利用协同工作的二维和三维工作流，最大限度地发挥 CAD 软件的功能及最大限度地利用二维历史数据。了解 AutoCAD 与 Inventor 之间的关联如何帮助您提高设计效率并从模型到产线获得更多价值。
金禹科 上海神州数码有限公司 技术总监
案例讲述：某商用空调自动化生产基地如何在二维三维混合环境中实现二维布置图到三维数字化工厂模型的高效转换，并利用三维数字化工厂模型进行数据的整合、分析、渲染等系列增值功能推进提质增效，为企业数字化转型助一臂之力。
张园园 欧特克公司 制造业资深技术专家
金禹科 上海神州数码有限公司 技术总监