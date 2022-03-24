在设计和整个开发流程中需要更多的敏捷性，因此需要现代建模方法。了解如何通过参数化三维建模来轻松整合设计变更、从模型中获得更多价值并重用现有设计数据。
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在三维环境中设计产品不需要解释，因此您可以提前发现潜在问题，并将您的意图明确传达给其他利益相关方。另外，由于模型由参数推动并连接到下游可交付成果，您可以在开发流程后期轻松进行更改并等待所有内容自动更新。
产品数据管理专为管理三维 CAD 数据而构建，因此您可以执行高级搜索、复制完整设计，并在设计过程中自动对文件进行版本控制。它还促进了团队之间的协作，让每个人都可以访问相同的数据，但您永远不会面临覆盖他人辛勤工作的风险。
从仿真到机床编程再到产品配置，众多下游活动都可以通过参数化三维模型更快、更准确地完成。通过将 PDM 与您的 ERP 系统集成，可以交换 BOM 表、变更流程以及供应商或提供商信息，进一步实现这一目标。
BENSON INDUSTRIES
参数化三维建模和 PDM 相结合，可以减少设计过程中的挫折、设计中的错误、文档的丢失和沟通的延迟。
图片来源：Benson Industries
NOV FIBER GLASS SYSTEMS
从二维打印转向集成的三维 CAD、CAM 和 PDM 工作流，可大幅缩短典型的项目交付周期。
图片来源：Nov Fiber Glass Systems
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作为工程建设、产品设计与制造流程集成领域的全球领导者，Autodesk 可以帮助您开发实现目标所需的功能。
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