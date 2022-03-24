在三维环境中设计产品不需要解释，因此您可以提前发现潜在问题，并将您的意图明确传达给其他利益相关方。另外，由于模型由参数推动并连接到下游可交付成果，您可以在开发流程后期轻松进行更改并等待所有内容自动更新。