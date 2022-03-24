设计与制造

三维 CAD 和 PDM：现代产品开发的基石

使用参数化三维 CAD 为您的开发流程增加急需的敏捷性。与产品数据管理配合使用，促进整个工程团队之间的顺畅协作。

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为您的设计增加一个维度

在设计和整个开发流程中需要更多的敏捷性，因此需要现代建模方法。了解如何通过参数化三维建模来轻松整合设计变更、从模型中获得更多价值并重用现有设计数据。

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现代产品开发的基础

创建易于更改和理解的模型

在三维环境中设计产品不需要解释，因此您可以提前发现潜在问题，并将您的意图明确传达给其他利益相关方。另外，由于模型由参数推动并连接到下游可交付成果，您可以在开发流程后期轻松进行更改并等待所有内容自动更新。

控制设计文件并简化协作

产品数据管理专为管理三维 CAD 数据而构建，因此您可以执行高级搜索、复制完整设计，并在设计过程中自动对文件进行版本控制。它还促进了团队之间的协作，让每个人都可以访问相同的数据，但您永远不会面临覆盖他人辛勤工作的风险。

充分利用您的参数化设计数据

从仿真到机床编程再到产品配置，众多下游活动都可以通过参数化三维模型更快、更准确地完成。通过将 PDM 与您的 ERP 系统集成，可以交换 BOM 表、变更流程以及供应商或提供商信息，进一步实现这一目标。

查看通过三维 CAD 和 PDM 实现的成果

  • BENSON INDUSTRIES

    将设计延迟减少 50%

    参数化三维建模和 PDM 相结合，可以减少设计过程中的挫折、设计中的错误、文档的丢失和沟通的延迟。

    阅读客户案例

    图片来源：Benson Industries

  • VIEWRAIL

    每月处理的项目从 12 个增加到 150 个

    通过设计自动化从二维转向参数化三维建模，将平均设计时间从数小时缩短到仅仅数分钟。

    阅读客户案例

    图片来源：Viewrail

  • NOV FIBER GLASS SYSTEMS

    准备时间从 3 到 5 天缩短到 20 分钟

    从二维打印转向集成的三维 CAD、CAM 和 PDM 工作流，可大幅缩短典型的项目交付周期。

    阅读客户案例

    图片来源：Nov Fiber Glass Systems

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