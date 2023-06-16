Subheadline
欧特克传媒娱乐行业 2024 新产品在线发布会 精彩回放
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.
欧特克作为全球设计软件领域的领军者，携传媒娱乐 2024 家族产品全新面世，在本次发布会上为您展示了 MAYA，3DS MAX，ARNOLD，SHOTGRID 等产品最新功能，无论您是建模、渲染、VR / AR 领域的专家，或是资深人士、行业新秀，这一系列全新的产品将为设计师和创意人士提供更加完善、高效的工具和平台，并助力您在动画、视觉效果和游戏开发等领域创造出令人叹为观止的作品。
立即注册观看视频回放，重温在线精彩内容，深入探索未来的设计世界，
填写完整表单，观看精彩内容。
wp-form-after: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
■ MAYA 角色个体支持多个蒙皮簇，新增动画曲线笔刷编辑工具，重新拓扑提供三种保留细节的模式，新增 USD 材质解决方案 LookdevX 技术，以及其它更新。
■ 3DS MAX 布尔运算进入修改器堆栈，新增 OpenVDB 体积模式的布尔运算，新增 OCIO 颜色管理，新增变换列表控制器，以及其它更新。
■ ARNOLD 阿诺德渲染器 7.2 版发布
演讲嘉宾：
沈 映 欧特克传媒娱乐行业 资深技术专家
■ ShotGrid 简介
■ 页面性能监控 Page Stats
■ 页面设置历史管理 Page Settings History
■ 站点活动监控 Site Activity Monitor
■ 用户状态工具 ShotGrid User Status Tool
演讲嘉宾：
刘 靖 欧特克传媒娱乐行业 资深技术专家