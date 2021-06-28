了解您的专属 Autodesk 战略客户团队

家庭使用权是一项福利，允许员工在与商业、个人教育或培训相关的工作中在家里安装 Autodesk 软件。具有多用户访问或网络维护计划的产品，需要获得软件许可证才能在家中使用。具有单用户访问权限的产品可以在任何计算机上使用，不需要家庭使用许可证。