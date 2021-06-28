了解您的专属 Autodesk 战略客户团队

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善用 Autodesk 客户团队轻松完成工作，应对变动，筹划未来。
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您好，我是欧特克工程建设行业区域客户经理 刘洋
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过技术帮助工程建设行业应对 COVID-19 危机：将人类的独创精神与强大的技术相结合，携手重新定义工作、学习和玩乐方式，帮助社区顺利度过此次危机。
《重新构思工程建设》报告总结了 50 多位工程建设思想领袖关于 COVID 疫情后影响行业的各种力量的发现。
寻找资源来帮助您访问和使用 Autodesk 产品和数据，与您的团队协作并保持远程工作的高效。
给不熟悉远程工作的 BIM 360 Design 用户的提示。
在短短几周内，设计要求发生了巨大变化，您很可能正在考虑如何适应和推动业务向前发展的最佳策略。 此次网络研讨会涵盖从流动仿真到指南清单等多个主题。
更好地管理建筑项目的设计协作和Revit计划与远程、多领域或扩展团队的BIM协作专业版（以前称为 BIM 360 Design）
家庭使用权是一项福利，允许员工在与商业、个人教育或培训相关的工作中在家里安装 Autodesk 软件。具有多用户访问或网络维护计划的产品，需要获得软件许可证才能在家中使用。具有单用户访问权限的产品可以在任何计算机上使用，不需要家庭使用许可证。
施工文件管理软件，使项目团队能够实时共享施工图、文件和平面图。
建筑业工具和工作流 - 工程建设软件集
了解 Autodesk 的工程建设软件集中包括哪些软件。下载软件集中包括的 30 天免费试用版软件。
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工程建设软件集中的建筑设计软件使建筑师和建筑工程师能够在从概念到施工文档编制的过程中设计高性能建筑。
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BIM Collaborate 是一款面向 AEC 团队的基于云的设计协作和协调软件。Pro 版本支持在 Revit、Civil 3D 和 AutoCAD Plant 3D 中进行共同创建。
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2021 年第二届工程建设行业 BIM 大赛参赛成果按照成果类别区分为建筑工程、交通工程、水电能源工程和市政公用工程四大类，分别设一等成果、二等成果和三等成果。具体数量根据各类成果数量、质量和专家组意见确定。
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2021 年第十二届“创新杯”建筑信息模型（BIM）应用大赛特别在奖项设置上进行了创新与优化，单项奖分为建筑类、基础设施类、拓展类三个大类十五个专项，奖项将按类别分设特等奖、一等奖、二等奖、三等奖。
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所递交的U盘内要求提供的参赛作品及相关资料，包括项目展示文件和项目设计文件。
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独立研究报告“重新构思的工作场所的增长战略”。
作者：Altimeter 高级分析师 Susan Etlinger，
赞助商：Autodesk。
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Autodesk Tandem 是一个数字孪生平台，允许建筑项目由始至终保持数字化，从设计到构建再到运营，并将丰富的数据转换为商业智能。
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支持您的计划
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我们不仅带来工程建设方面的众多技术，更为您搭建专门的客户团队，为您分享丰富的技术经验和行业领先的最佳实践。
客户团队负责调用 Autodesk 资源推动您的项目和计划取得业务成果，帮助您应对重大挑战，迈向成功。
我们可开展实施和流程评估，提出改善业务工作流的建议，大部分都是针对您已订购固定期限使用许可的技术。