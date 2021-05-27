了解您的专属 Autodesk 战略客户团队

您知道吗？您有一个专属的 Autodesk 客户经理兼技术团队，随时为您解答问题，提高您的工作效率，减少麻烦的产生 。

善用 Autodesk 客户团队轻松完成工作，应对变动，筹划未来。

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您好，我是您专属的区域海量业务经理 刘启文

专注于华南及华中地区生态环境的建设和维护，拥有多年的软件行业解决方案工作经验，具备良好的专业素养和职业操守，期待通过共赢模式为您提供更佳的欧特克解决方案应用体验。

了解您的欧特克客户团队

何志伟

制造业技术顾问

zhiwei.he@autodesk.com

杨宁

工程建设业技术顾问

ning.yang@autodesk.com

专业化工具组合

  • Architecture 工具组合

    使用包含 8,500 多个智能对象和样式的行业专业化工具组合，加速建筑设计与绘制草图工作。

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  • Mechanical 工具组合

    借助包含 700,000 多个智能零件和功能的机械工程行业专业化工具组合，使用户能够更快完成设计。

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  • Map 3D 工具组合

    利用针对 GIS 和三维地图制作的行业专业化工具组合，整合地理信息系统和 CAD 数据。

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  • MEP 工具组合

    使用 MEP（机械、电气和管道）行业专业化工具组合绘制、设计和编制建筑系统文档。

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  • Electrical 工具组合

    借助电气设计行业专业化工具组合，高效地创建、修改电气控制系统以及编制文档。

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  • Plant 3D 工具组合

    利用工厂设计行业专业化工具组合，创建并编辑 P&ID 和 3D 模型，以及提取管道正交和等轴测图。

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  • Raster Design 工具组合

    借助专业化工具组合中的 Raster Design 工具，可编辑扫描的图形，并将光栅图像转换为 DWG™ 对象。

    了解详情

  • 关于工具组合的真相

    AutoCAD 专业化工具组合优化设计工作流的 5 种方式。

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工作流

  • AutoCAD + Architecture 工具组合

    使用 AutoCAD 随附的 Architecture 工具组合，加快建筑设计流程。（视频：1 分 58 秒）

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  • AutoCAD + Mechanical 工具组合

    使用 AutoCAD 随附的 Mechanical 工具组合更快地创建机械设计。 （视频：1 分 51 秒）

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  • AutoCAD + Electrical 工具组合

    使用 AutoCAD 随附的 Electrical 工具组合节省电气设计时间。 （视频：1 分 48 秒）

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获得竞争优势

  • 在 AutoCAD 二维绘图工作流中融入三维建模技术

    发现一种简单的分步操作方法，成功地从二维过渡到三维 CAD 软件。

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选择 AutoCAD 的 5 大理由

  • AutoCAD 是原创软件且比以往更出色

    更强大的自动执行能力，更卓越的数据保真度，更灵活便捷地跨设备操作，全方位助您节省宝贵的设计时间。

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支持您的计划

我们可助您一臂之力，让您轻松应对当下变动，筹划未来

  • 新视角、新理念

    我们不仅带来工程建设方面的众多技术，更为您搭建专门的客户团队，为您分享丰富的技术经验和行业领先的最佳实践。

  • 理解并调整业务重心

    客户团队负责调用 Autodesk 资源推动您的项目和计划取得业务成果，帮助您应对重大挑战，迈向成功。

  • 发挥Autodesk投资的价值，获得更多回报

    我们可开展实施和流程评估，提出改善业务工作流的建议，大部分都是针对您已订购固定期限使用许可的技术。

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