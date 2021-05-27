了解您的专属 Autodesk 战略客户团队

您好，我是您专属的区域海量业务经理 刘启文

专注于华南及华中地区生态环境的建设和维护，拥有多年的软件行业解决方案工作经验，具备良好的专业素养和职业操守，期待通过共赢模式为您提供更佳的欧特克解决方案应用体验。