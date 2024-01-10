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2024 年 1 月 12 日 “自适应装夹：智能制造的利器” 沙龙研讨会，我们将介绍自适应装夹技术在汽车、航空航天、机械制造等领域中的应用实践，以及在智能制造中的所扮演的关键角色。探讨提高自适应装夹技术的精度、稳定性和智能化水平，实现智能制造的高效、高质量和低成本。
王思倩 吉利汽车研究院（宁波）有限公司
王章永 重庆平伟汽车科技股份有限公司
夏冰 现代汽车模具（山东）有限公司
张箭楠 联想（北京）有限公司
蔡敏 深圳银宝山新科技股份有限公司
胡屹 延锋汽车饰件系统有限公司
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