准备好迎接未来了吗？

接受挑战

切莫等待明天。

即刻了解制造商在当今这个充满颠覆性变革的
世界中蓬勃发展的策略。

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“领创者”制造业云沙龙
自适应装夹：智能制造的利器

2024 年 1 月 12 日 “自适应装夹：智能制造的利器” 沙龙研讨会，我们将介绍自适应装夹技术在汽车、航空航天、机械制造等领域中的应用实践，以及在智能制造中的所扮演的关键角色。探讨提高自适应装夹技术的精度、稳定性和智能化水平，实现智能制造的高效、高质量和低成本。

先进制造 智造未来

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3D 打印如何实现车规级的创新应用

王思倩 吉利汽车研究院（宁波）有限公司

 

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PowerMill 强大的特征识别赋能编程自动化

王章永 重庆平伟汽车科技股份有限公司

 

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冲压模具编程自动化技术开发

夏冰 现代汽车模具（山东）有限公司

 

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联想 ThinkStation 工作站助力中国汽车智能制造数字化转型

张箭楠 联想（北京）有限公司

 

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融汇智能制造 雕琢模具之美

蔡敏  深圳银宝山新科技股份有限公司

 

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汽车零部件加工经验分享

胡屹 延锋汽车饰件系统有限公司

 

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打造未来

从长远来看，重新思考您的数字能力将有助于您的组织在逆境中蓬勃发展。是时候采取行动，立即调整您的业务、流程和产品，为明天做好准备。
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1.通过敏捷性提高韧性

多方数据显示，72% 的新产品未能实现利润目标，45% 的新产品错过了发布日期

 

灵活制造和数字化是这其中的关键，在以数据为中心的平台完成设计、仿真、铣削和预制加工是重中之重。

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2.通过定制赢得客户

当您的产品开发周期线性程度很高时，您的敏捷性就可能不够。

 

采用灵活的制造方法，您能够在互联的制造平台上工作，还能模拟新产品和生产流程，规避风险。快速实现大规模定制产品，创意测试。

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3.更加精简且利润更高

工作流程涉及大量人工编程，以及不同格式和软件的混合。这里如果是脱节的，生产量、质量和盈利能力会受到直接影响。

 

灵活制造可以通过对工艺、工作流程、材料和机器使用情况的持续分析来降低成本。
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引领制造业的未来发展

将效率、敏捷性和韧性融入到您的各项事务中，使您能够从容应对各种挑战。

 

Autodesk 可以帮助您更快、更自信地应对压力和变化，适应客户和市场需求，并最大限度地利用每一个机会。

Autodesk 随时准备成为您在这一旅程中的合作伙伴

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