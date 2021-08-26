CNC 加工自动化
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消除手动 CNC 操作可提高产量、提升运营效率并实现更多创新。
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CNC 加工自动化使制造商能够利用 CAM 软件等技术在 CNC 加工操作中实现可重复的流程。用于 CNC 加工自动化的软件为制造工程师提供了离线编程和机器仿真功能，有助于以最少的人工干预制造零件。
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您是负责监督所有制造运营工作以达到 OEE、截止日期要求和质量标准的制造总监吗？CNC 加工自动化可实现以下成果，有助于您的企业提高运营效率并实现更多创新：
一家领先的汽车 OEM 采用自动化的机床设置流程，让所有生产零件都能够在公差范围内一次制造成功，显著提高了运营效率。
像 Trane Technologies 一样克服非增值流程，提高运营效率并将年产能增加 4,780 小时。
72% 的产品未能达到盈利目标。CNC 加工自动化可以减少非增值流程，助您通过创新来增加收入。这样一来，您的产品就会成为那 28% 能够达到盈利目标的队伍中的一员。
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