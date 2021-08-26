CNC 加工自动化

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什么是 CNC 加工自动化？

CNC 加工自动化使制造商能够利用 CAM 软件等技术在 CNC 加工操作中实现可重复的流程。用于 CNC 加工自动化的软件为制造工程师提供了离线编程和机器仿真功能，有助于以最少的人工干预制造零件。

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面向制造工程师的 CNC 加工自动化

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