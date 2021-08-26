CNC 加工自动化
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CNC 加工自动化使制造商能够利用 CAM 软件等技术在 CNC 加工操作中实现可重复的流程。用于 CNC 加工自动化的软件为制造工程师提供了离线编程和机器仿真功能，有助于以最少的人工干预制造零件。
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您是负责开发、把控和改进 CNC 制造流程的制造工程师吗？CNC 加工自动化有助于您：
需要提高产品质量？Quest Industries 借助 Autodesk 软件实现了自动化 EDM 流程，在提高零件质量的同时使得机床产能提高 50%。
受够了手动 CNC 流程导致的延误？Warren Services 借助数字制造技术，在不牺牲质量和准确性的前提下，成功将工作效率提高了 50%。
想通过无人值守加工来缩短交付周期？Formaplex 借助 Autodesk 技术自动执行手动流程，实现对机床的全天候利用。
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