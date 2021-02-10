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物流装备行业报告发布及
应用网上研讨会精彩视频回顾
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物流装备行业报告发布及应用网上研讨会于2021年1月13日已顺利召开，本次会议邀请业界大咖对行业发展现状与趋势进行分析、分享行业成功经验和企业案例，并且与先进企业嘉宾实时高端研讨互动与答疑。如果您对本次会议内容还意犹未尽，或者遗憾未能线上参与实时互动，我们现将直播内容整理发布，意在帮助您快速了解行业现状，利用先进技术助力企业产生更高的生产力和惊人的创新能力，实现产业升级！
《中国物料搬运装备产业发展研究报告》网上发布正式启动
陆大明，中国机械工程学会副理事长兼秘书长
厚积薄发，合作共赢
李邵建 ，欧特克公司大中华区总经理
智绘未来——欧特克助力物流企业加速实现数字化升级
杨博，欧特克公司大中华区制造业战略市场总监
欧特克解决方案提升物流规划和物流装备研发效率和质量
陶狮春，欧特克公司大中国区制造业技术经理
企业互动研讨
李邵建 ，欧特克公司大中华区总经理；尤嘉庆，马钢集团设计研究院有限责任公司副总工程师；王永涛，中冶京诚工程技术有限公司工程数字化（BIM）中心主任
问答环节
杨 博，欧特克公司大中华区制造业战略市场总监；陶狮春，欧特克公司大中国区制造业技术经理
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《中国物料搬运装备产业发展研究报告》网上发布正式启动
陆大明，中国机械工程学会副理事长兼秘书长
厚积薄发，合作共赢
李邵建 ，欧特克公司大中华区总经理
智绘未来——欧特克助力物流企业加速实现数字化升级
杨博，欧特克公司大中华区制造业战略市场总监
欧特克解决方案提升物流规划和物流装备研发效率和质量
陶狮春，欧特克公司大中国区制造业技术经理
企业互动研讨
李邵建 ，欧特克公司大中华区总经理；尤嘉庆，马钢集团设计研究院有限责任公司副总工程师；王永涛，中冶京诚工程技术有限公司工程数字化（BIM）中心主任
问答环节
杨 博，欧特克公司大中华区制造业战略市场总监
陶狮春，欧特克公司大中国区制造业技术经理