差异化竞争助力物流行业企业打破固有行业格局， “装备制造数字研发与自动化融合”在线研讨会成功举办

4月16日，“装备制造数字研发与自动化融合”在线研讨会成功举办。

本次在线研讨会由欧特克公司联合e-works共同举办，欧特克公司大中华区制造业战略市场总监杨博、欧特克公司中国区制造业技术经理陶狮春、欧特克公司中国区制造业技术经理张园园以及来自大福（中国）自动化设备有限公司的周怡参加了本次研讨会，并从各自专业的角度为物流行业的企业和伙伴们带来了精彩的分享。