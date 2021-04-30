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差异化竞争助力物流行业企业打破固有行业格局， “装备制造数字研发与自动化融合”在线研讨会成功举办
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4月16日，“装备制造数字研发与自动化融合”在线研讨会成功举办。
本次在线研讨会由欧特克公司联合e-works共同举办，欧特克公司大中华区制造业战略市场总监杨博、欧特克公司中国区制造业技术经理陶狮春、欧特克公司中国区制造业技术经理张园园以及来自大福（中国）自动化设备有限公司的周怡参加了本次研讨会，并从各自专业的角度为物流行业的企业和伙伴们带来了精彩的分享。
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后疫情背景下装备制造物料搬运企业差异化竞争分析
杨 博 欧特克公司 大中华区制造业战略市场总监
二维与三维无缝切换，快速搭建装备设计与产线规划平台
张园园 欧特克公司 大中国区制造业技术经理
智能化设计加速新产品研发,提升定制化设计效率
陶狮春 欧特克公司 大中国区制造业技术经理
INVENTOR 物流行业解决方案介绍
周怡 大福（中国）自动化设备有限公司
互动答疑
杨博 / 张园园 / 陶狮春 / 周怡