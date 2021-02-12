为何工程师使用参数化三维 CAD 进行设计
设计和整体开发流程中需要更多敏捷性，因此需要采用不同的建模方法。了解如何通过使用参数化三维 CAD 进行建模来轻松集成设计变更、从模型中获得更多价值并重用现有设计数据。
设计和整体开发流程中需要更多敏捷性，因此需要采用不同的建模方法。了解如何通过使用参数化三维 CAD 进行建模来轻松集成设计变更、从模型中获得更多价值并重用现有设计数据。
在三维环境中设计产品不需要解释，因此您可以提前发现潜在问题，并将您的意图明确传达给其他利益相关方。另外，由于模型由参数推动并连接到下游可交付物，您可以在开发流程后期轻松进行更改并等待所有内容自动更新。
创建参数化三维模型后，应对其充分利用。从产品测试到 NC 编程再到产品配置，众多下游活动都可以更快、更精确地完成，以便进一步推动开发流程。
重用所有的现有设计文件，作为创建新产品或升级产品的参数化三维模型的基础。继续使用二维工具，只要它适合某项工作 - 软件规范之间的关联可使您的所有数据保持同步，不论它在何处创建。
获取 Inventor、AutoCAD、Fusion 360 等 - 在整个开发流程中实现建模方法现代化和敏捷性所需的各种专业级工具。
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