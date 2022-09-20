面向设施布局的集成式工厂建模
让工厂项目数据流动起来
在制造业中，敏捷性比以往任何时候都更加关键。借助面向设施布局的集成式工厂建模，在日新月异的环境中高效地应对变化。
无论是由于需求、法规还是供应链，工厂变革已不可避免。但是，集成式工厂建模有助于您加速变革。事实上，Porsche 最近在其非常复杂的生产设施上刷新了项目时间表记录。快速运行工厂，更快地重新配置工厂，循环往复。
工厂项目协作不力会导致成本过高、延期、厂房空间不足以及无法满足需求。正在寻找优化工厂的方法？首先，提高敏捷性。借助数字工厂工作流和通用数据环境，提高多个棕色区域场地的输出和效率，同时将启动前的问题减少 60%。
Technica International 利用数字化工厂规划工具改变了其流程，节省了约 1,600% 的时间。了解 Porsche、Technica International 和 Blue Projects 等一流公司如何使用集成式工厂建模工具来提升其项目水准。
Technica International
增强协作并采用统一方式来管理项目信息，这帮助 Technica International 提高了效率、质量和可靠性。
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集成式工厂建模流程是指将 BIM 与数字工厂规划相结合，从而生成设施和生产设备的数字展现。将三维 CAD 与数据管理、建筑建模和现实捕捉工具相结合，以优化工厂设计流程以及工厂设计本身。
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