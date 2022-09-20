面向设施布局的集成式工厂建模

让工厂项目数据流动起来

在制造业中，敏捷性比以往任何时候都更加关键。借助面向设施布局的集成式工厂建模，在日新月异的环境中高效地应对变化。

观看视频（2 分 50 秒）

和我们取得联系

快速响应，统一行动

Asset caption

更快地推出产品

无论是由于需求、法规还是供应链，工厂变革已不可避免。但是，集成式工厂建模有助于您加速变革。事实上，Porsche 最近在其非常复杂的生产设施上刷新了项目时间表记录。快速运行工厂，更快地重新配置工厂，循环往复。

Optional link

Asset caption

携手共进，锐意创新

工厂项目协作不力会导致成本过高、延期、厂房空间不足以及无法满足需求。正在寻找优化工厂的方法？首先，提高敏捷性。借助数字工厂工作流和通用数据环境，提高多个棕色区域场地的输出和效率，同时将启动前的问题减少 60%

Asset caption

“以前需要 16 个小时的任务，现在只需 1 小时即可完成。”

Technica International 利用数字化工厂规划工具改变了其流程，节省了约 1,600% 的时间。了解 PorscheTechnica InternationalBlue Projects 等一流公司如何使用集成式工厂建模工具来提升其项目水准。

阅读电子书

行业领导者如何通过面向设施布局的集成式工厂建模取得成果

  • Technica International

    将设计时间缩短一半

    增强协作并采用统一方式来管理项目信息，这帮助 Technica International 提高了效率、质量和可靠性。

    阅读案例

    Image courtesy of lorem ipsum

  • E.GO

    德国的现代化工厂设计助力打造出更出色的电动汽车

    借助智能工厂和单一数字平台，e.Go 增强了协作、缩短了上市时间，最终提高了盈利能力。

    阅读案例

  • 数字工厂

    实现可持续发展的途径

    集成式工厂建模可帮助您优化工厂布局，从而最大限度地减少停机时间、提高能源和材料效率并提升沟通水平和数据洞察力。

    观看视频

    Read story

See all customer stories

Asset caption

引领您的工厂步入数字化新时代

集成式工厂建模流程是指将 BIM 与数字工厂规划相结合，从而生成设施和生产设备的数字展现。将三维 CAD 与数据管理、建筑建模和现实捕捉工具相结合，以优化工厂设计流程以及工厂设计本身。

了解更多

想要缩短上市时间并优化工厂设计吗？

与我们的专家交谈，了解 Autodesk 如何帮助您改进您当前的设施布局流程。

感谢您下载本电子书！