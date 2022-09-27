面向设施布局的集成式工厂建模
降低项目风险、提高效率并促进业务增长
设计公司面临着巨大压力，需要比以往更快地交付更高质量的作品。集成式工厂建模有助于跨团队和时区展开有效沟通。
保持多样化不仅仅是为了生存下去，它还是一项久经考验的发展战略。借助集成式工厂建模工具，您可以提供扩展的项目管理支持、建筑设计数据和运营服务，从而保持竞争优势，为当前和未来客户提供更高价值。
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因数据孤立而浪费时间，这可能意味着项目无法按时完工。将整个团队（从供应商和承包商到客户）汇聚在一起，这有助于协调项目数据和流程。此外，还有助于减少错误、简化审阅并更快地交付项目。
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在建筑设计项目的施工阶段，返工成本占项目总成本的 5% 到 15% 不等。在开始安装之前，查看现有建筑系统（如 HVAC 或 MEP）以及工业设备，可以在设计环境早期减少错误，这有助于减少返工和浪费。
Blue Projects 使用数字工厂规划工具来增强协作并按时交付项目。了解 Porsche、Technica International 和 Blue Projects 等一流公司如何使用集成式工厂建模工具来提升其项目水准。
集成式工厂建模流程是指将 BIM 与数字工厂规划相结合，从而生成设施和生产设备的数字表示。将三维 CAD 与数据管理、建筑建模和现实捕捉工具相结合，以增强跨领域协作、降低项目风险并促进业务增长。
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