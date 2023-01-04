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订购 InfoDrainage，基于 Autodesk 建议零售价 (SRP) 有机会享受 7.5 折优惠！专为您利用集成的力量而设计。
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作为 Civil 3D/工程建设软件集客户，新购排水设计自动化和审计工具中的最新 Autodesk 技术 InfoDrainage 旗舰版的固定期限使用许可，基于 Autodesk 建议零售价 (SRP)* 有机会享受 7.5 折优惠*。如果您新购了两个或更多 Civil 3D/工程建设软件集的固定期限使用许可，则基于 Autodesk 建议零售价 (SRP)* 甚至有机会享受 5 折优惠*。
优惠*活动有效期至 2023 年 1 月 27 日（含）。快速获取它！ 联系我们。
InfoDrainage 可帮助您高效地执行主平面、设计网络（管道、泵、水箱）、准确模拟操作（泵/阀控制、冲洗、水质量、紧急响应、漏洞识别），并方便地评估网络恢复性（对管道和阀进行临界分析）。多个用户可以同时访问、编辑和运行同一网络并分别跟踪更改。
随着行业向可持续发展的方向转变，设计师、规划师、工程师和开发人员必须寻找新的方法来提供快速、经济高效且合规的排水设计，从而更好地支持雨水和废水管网。
通过 InfoDrainage 和 Civil 3D 之间的集成在整个项目生命周期提供支持。
通过设置简单的拖放模板来缩短设计时间，以满足法规合规性要求。
通过您所设计的系统的真实视图，您可以看到池塘的准确范围、下排水如何连接洼地以及管道的确切长度。
了解如何利用 InfoDrainage 与 Civil 3D 集成的强大功能来创建具有可持续性、经济高效且合规的排水设计。请观看我们的培训视频、产品详细信息等：
观看视频演示，快速了解InfoDrainage能为你的设计带来怎样的转变。
InfoDrainage 为排水设计创建环境解决方案（包括传统解决方案和可持续解决方案（SuDS、LID 和 WSUD）），从而更快、更轻松地进行设计和审批。有关详细信息，请访问我们的产品页面。
InfoDrainage 插件可与 Autodesk Civil 3D 2019、2020、2021、2022 和 2023 结合使用。
城市空间需要能够承受快速发展和强降雨需求的弹性排水系统。
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Autodesk 软件和 Web 服务（“Autodesk 产品/服务”）通过固定期限使用许可提供。安装、访问或以其他方式使用 Autodesk 产品/服务（包括免费软件或服务）的权利仅限于 Autodesk 在适用于 Autodesk 产品/服务的使用条款（“使用条款”）中明确授予的许可权利和服务权利，必须接受并遵守使用条款的所有条款和条件。Autodesk 产品/服务的固定期限使用许可可能会以固定费用按年自动续展，具体视供应情况而定。并非所有语言和/或地区的所有 Autodesk 产品/服务都可以享受所有权益和订购选项。访问 Autodesk 远程产品/服务需要连接 Internet，并受使用条款中规定的任何地域限制的约束。
AUTODESK 保留在不事先通知的情况下以任何理由自行决定随时取消、暂停、延长或修改此次促销活动的部分或全部内容的权利。对 AUTODESK 产品/服务的定价可能会随时更改，也可能因国家/地区而异。此优惠活动仅适用于 2022 年 12 月 7 日至 2023 年 1 月 27 日期间（含起讫日期）订购的 InfoDrainage 旗舰版商业固定期限使用许可，不得与其他折扣或促销活动同时使用，并且在法律禁止或限制的情况下无效。 此优惠不能与 Autodesk 向签约客户提供的任何条件或折扣同时使用，包括但不限于：签订了企业业务协议的客户、签订了批量购买协议的客户或享有跨地域使用授权的客户。此优惠仅通过 Autodesk 或 Autodesk 授权经销商提供。Autodesk 经销商皆为独立经销商，可自行设定其转售价格和折扣，因此其价格及折扣可能有所不同。就实际零售价格及折扣，请咨询您当地的 Autodesk 授权经销商。有关 Autodesk 经销商的详细信息，请访问 https://www.autodesk.com.cn/partners/locate-a-reseller。
通过此 InfoDrainage 旗舰版年终优惠，工程建设行业软件集和 Civil 3D 订购客户有机会基于 InfoDrainage 旗舰版固定期限使用许可的 Autodesk 全球建议零售价 (SRP)（不含税费、运费和手续费）享受 7.5 折优惠。如果客户新购了工程建设行业软件集或 Civil 3D 的一个固定期限使用许可，则基于同一笔交易中订购的 InfoDrainage 旗舰版固定期限使用许可的 Autodesk SRP（不含税费、运费和手续费），也有机会立享 7.5 折优惠。如果客户在同一笔交易中至少新购了工程建设行业软件集或 Civil 3D（包含 InfoDrainage 旗舰版）的两个固定期限使用许可，则基于 InfoDrainage 旗舰版固定期限使用许可的 Autodesk 全球 SRP（不含税费、运费和手续费），有机会立享 5 折优惠。Autodesk 经销商皆为独立经销商，可自行设定其转售价格和折扣，因此其价格及折扣可能有所不同。折扣适用于 InfoDrainage 旗舰版，并且通过此优惠活动订购的所有固定期限使用许可的期限长度必须相等。
Autodesk、Autodesk 标识、Civil 3D 和 InfoDrainage 是 Autodesk, Inc. 和/或其子公司和/或其关联公司在美国和/或其他国家或地区的注册商标或商标。所有其他品牌名称、产品名称或者商标均属于其各自的所有者。Autodesk 保留随时调整产品和服务、产品规格以及建议零售价的权利，恕不另行通知，同时 Autodesk 对于此文档中可能出现的文字印刷或图形错误不承担任何责任。
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