Autodesk 推出的《影响力大事件》是以思想领导力对话为主要形式的系列播客视频，旨在深入探讨如何在当前瞬息万变的世界中打造一个欣欣向荣并且可持续发展的未来。

该系列视频的主持人是欧特克公司亚太地区副总裁 Haresh Khoobchandani，他是一位经验丰富的 TEDx 演讲者，对教育和利用技术推动变革充满了热情。该系列对话邀请到了亚洲及全球的高级商业领袖来共同探讨时下深受关注的重大问题，例如领导力、未来的工作、可持续发展和其他相关主题，以启发观众们重新构想和创造未来的无限可能。