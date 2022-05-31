面向亚太地区以及世界其他地区领导者的系列视频
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Autodesk 推出的《影响力大事件》是以思想领导力对话为主要形式的系列播客视频，旨在深入探讨如何在当前瞬息万变的世界中打造一个欣欣向荣并且可持续发展的未来。
该系列视频的主持人是欧特克公司亚太地区副总裁 Haresh Khoobchandani，他是一位经验丰富的 TEDx 演讲者，对教育和利用技术推动变革充满了热情。该系列对话邀请到了亚洲及全球的高级商业领袖来共同探讨时下深受关注的重大问题，例如领导力、未来的工作、可持续发展和其他相关主题，以启发观众们重新构想和创造未来的无限可能。
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JLayes Consulting 创始人兼总经理
Thrive HR Exchange 联合创始人兼首席人事官
Meiro 首席执行官兼 She Loves Data 联合创始人
微软亚太区可持续发展总监
在《影响力大事件》的第一期播客中，我们邀请到了 Joachim Jake Layes，他是一位可持续发展专家以及 JLayes Consulting 的创始人兼总经理。我们一起探讨了企业如何在提高绩效的同时还能产生积极的环境影响、推进 ESG （环境、社会和治理）实践时所面临的最大障碍，以及技术如何催化积极的影响力。
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我们在《影响力大事件》的第二期节目中邀请到了 Stephanie Nash，她是Thrive HR Exchange 的联合创始人，也是 Circles.life 的前首席人事官。我们共同探讨了企业如何将职场的知识交流体系化、反向指导在亚洲的可行性，以及成功领导多代劳动力实现数字化转型和持续变革的策略。
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在《影响力大事件》的第三期播客中，我们邀请到了 Jana Marlé-Zizková，她是 Meiro 首席执行官兼 She Loves Data 联合创始人。我们深入探讨了象征主义对领导力性别平等产生的影响、女性在职场中仍面临的歧视或偏见，以及企业如何利用数据和洞察分析为所有人营造公平的竞争环境。
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我们在《影响力大事件》的第四期播客中邀请到了 Lorena Paglia，她是微软亚太区客户体验和可持续发展负责人。我们一起探析了企业如何预测变化并为之做好准备、循环经济如何有助于提升业务韧性，以及可以用来帮助我们实现目标的技术。
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