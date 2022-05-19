随着智能制造成为越来越多制造业企业的战略重心，智能工厂规划设计引起了广泛的关注和重视。欧特克集成式工厂建模解决方案将 BIM 与数字工厂规划相结合，帮助提升智能工厂技术水平。在智能工厂设计阶段，欧特克提供完善的解决方案，可实现快速计算工序负荷，然后通过简单的拖拽操作规划产线布局，并在 2D/3D 设计环境间自由切换。



诚邀您参加将于 6 月 9 日举办的，集成式工厂建模系列之智能工厂规划要点及快速实施在线研讨会。欧特克制造业资深技术专家将为您在线深度解读欧特克在智能工厂设计阶段所提供的完善的解决方案，帮助您快速提升智能工厂技术水平。在本次会议中您将了解：

领先的制造商为何选择使用集成式工厂建模

了解智能工厂规划的要点

在智能工厂设计阶段，欧特克提供了完善的解决方案

如何重塑工厂规划

会议日程

14:00-14:50 / 智能工厂规划要点及快速实施 / 耿一雄 欧特克软件（中国）有限公司 制造业技术顾问

14:50-15:00 / 在线问答 / 耿一雄 欧特克软件（中国）有限公司 制造业技术顾问

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