负责欧特克设计与制造行业全线解决方案，包括概念设计，工程设计与仿真，制造工艺设计与仿真等产品在大中华区特别重点行业如工程机械、汽车、航空航天及消费品行业的市场战略制定与品牌推广。

在加入欧特克之前，杨博曾任职于 SAP，Ansys 等公司，在软件、信息科技和制造业从事市场及业务推广工作十余年。