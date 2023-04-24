玩儿转 Autodesk Account，享受售后支持的速度与激情 精彩课程回放

当您在使用 Autodesk 软件时，是否遇到过关于产品的管理与使用，或者不知如何获取 Autodesk 产品售后技术支持等问题？在已结束的“玩儿转 Autodesk Account，享受售后支持的速度与激情”线上研讨会中，欧特克技术支持团队，借助 Autodesk Account 售后支持的功能与特点，最大程度地为大家提供了满足实际应用需求的多种方法。

观看视频回放，获取最专业的解决方案与支持，借助欧特克专业的软件产品轻松实现工作效率和生产力的高效提升。

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课程回放

  • 图1

    欢迎致辞

    丁  兰
    欧特克软件(中国)有限公司 大中华区客户成功经理

  • 图2

    Autodesk Account 的管理和使用

    叶  青
    欧特克软件(中国)有限公司 高级技术支持专家

  • 图3

    如何联络 Autodesk 售后技术支持

    黄  暐
    欧特克软件(中国)有限公司 高级技术支持专家

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