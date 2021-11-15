Fusion 360 中的衍生式设计可以提供数百种设计备选方案以供考虑和权衡，其所用时间比人类开发和评估 1 到 2 种备选方案所用的时间还短。衍生式设计的价值在于，它能够根据一组特定的设计约束，为设计团队提供更多潜在的制造感知解决方案，从而节省时间并提供他们原本无法想象或考虑的方案。

Crown Equipment 工业设计总监 Paul Magee 表示，衍生式设计能够“...从早期设计中汲取意见，快速解决复杂的工程挑战，减少所需的 FEA 迭代次数，最终缩短上市时间，提高产品性能...”。也就是说，其范畴仍然是工程师利用自己的实际经验评估设计备选方案、筛选备选方案以及根据实际情况选择最佳解决方案。

衍生式设计使团队能够在更广泛的设计备选方案中做出明智的权衡决策，选择最佳结果。也许它就像成本/重量分析一样简单。但是，在大多数情况下，需要考虑多个变量，例如机器生产计划、材料可用性或影响关键业务目标的其他因素的组合。

将可制造性集成到衍生式设计流程后，可以使用现有的增材或减材功能制造选定的设计结果，从而避免与制造部门来来回回进行耗时的往复工作，在更短的时间内实现创新设计和工程解决方案。衍生式设计不仅仅是在工程师的工具箱中占据一席之位的新技术。对于已经开始探索其价值的公司，已经有一些经过验证的应用，其生产方式带来了显著的投资回报。