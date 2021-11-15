利用人工智能推动产品创新
作为企业领导者，您需要能够推动创新并获得市场优势的工具。Autodesk 拥有实现这一目标的人才、知识和技术。与您的 Autodesk 团队联系，探索衍生式设计如何加速您的产品开发。
衍生式设计是一种人工智能技术，它利用远程服务和机器学习的强大功能，以加快从设计到生产制造的整个流程。衍生式设计软件基于性能或空间要求、材料、制造方法和成本限制等参数，可同时创建多个 CAD 设计替代方案。
从我们客户那里了解我们的技术、专业知识和对创新的承诺。
通过对新自行车曲柄试用衍生式设计，SRAM 生产出的零件强度提高了两倍，重量减轻了 20%。
通过使用衍生式设计技术以及 3 轴和 5 轴铣削，Briggs Automotive Company 创造了重量减轻 35% 的新车轮。
衍生式设计技术帮助大众汽车减轻重量，同时保持高性能标准。
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非常感谢您的关注。我们将尽快与您联系。
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