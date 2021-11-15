衍生式设计是一种人工智能技术，它利用远程服务和机器学习的强大功能，以加快从设计到生产制造的整个流程。衍生式设计软件基于性能或空间要求、材料、制造方法和成本限制等参数，可同时创建多个 CAD 设计替代方案。