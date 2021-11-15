利用人工智能推动产品创新

作为企业领导者，您需要能够推动创新并获得市场优势的工具。Autodesk 拥有实现这一目标的人才、知识和技术。与您的 Autodesk 团队联系，探索衍生式设计如何加速您的产品开发。

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什么是衍生式设计？

衍生式设计是一种人工智能技术，它利用远程服务和机器学习的强大功能，以加快从设计到生产制造的整个流程。衍生式设计软件基于性能或空间要求、材料、制造方法和成本限制等参数，可同时创建多个 CAD 设计替代方案。

了解有关 FUSION 360 中的衍生式设计的更多信息

“衍生式设计使我们能够解决复杂的问题 , 这些问题需要花费的时间比某些人使用不同分析工具的时间还要多。"

博士 John Suh，现代汽车集团新视野工作室副总裁

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图片来源：现代汽车集团

客户成功案例

从我们客户那里了解我们的技术、专业知识和对创新的承诺。

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    自行车创新

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  • BAC Mono 制造出世界上最轻的

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    通过使用衍生式设计技术以及 3 轴和 5 轴铣削，Briggs Automotive Company 创造了重量减轻 35% 的新车轮。


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  • 大众汽车使用衍生式设计

    重新设计历史性巴士

    衍生式设计技术帮助大众汽车减轻重量，同时保持高性能标准。


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应用衍生式设计

如何利用新方法显著改善性能、提高工作效率并降低成本

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衍生式设计文章

  • 使用衍生式设计优化传统制造方法

    衍生式设计和增材制造是一股强大的力量，彻底改变了产品开发，使工程师能够识别、设计和优化 CNC 加工等传统制造方法。

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  • 利用衍生式设计解决预算限制和设计挑战

    探索衍生式设计技术如何帮助工程师在创建创新设计的同时保持预算限制。了解以成本为中心的方法对设计流程的好处。

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  • 衍生式设计转变业务的 3 种方式

    Autodesk 衍生式设计将并行工程实施为技术增强的自动化流程，使设计和制造的融合成为现实。

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