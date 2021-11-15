探索工程建设设计的新可能性

从明确的项目目标开始，团队使用衍生式设计流程来快速探索设计选项，并围绕性能目标进行优化。
当总部位于荷兰的零售建造商 Stamhuis 着手重新设计商店时，他们有两个目标：针对客户行为优化更新的商店，以及为了快速、高效的施工而开展设计。通过衍生式设计，他们做到了。
图片来源：Stamhuis
面临日益复杂的项目、愈加紧迫的时限以及不容出错的预算，为了带来确定性，专业服务公司 GHD 围绕成果倒推式设计进行了重组。
图片来源：GHD
现在，项目施工速度越来越快，而资源也受到限制。为了迎接挑战，工程建设公司不断探索如何改进设计和设计方法。如果应用可制造性设计和装配 (DfMA) 原则，他们便能够实现和优化传统施工流程的预制加工和产品化。
拥有超过 25 年施工经验的多学科领域公司 Bryden Wood 全力投入 DfMA 为客户提供服务，同时实现项目的成本确定性。这意味着，在整个流程中集成自动化、互联技术和现场制造，并在此过程中实现卓越的效率和改进的性能。
图片来源：Bryden Wood
远程服务协作正在开启在通用数据环境中进行项目交付的新时代。通过将所有设计和施工数据集中存储在远程服务中，项目利益相关方能够访问同一平台，实现完全透明，并实时获取最准确的信息。
TES Group 是一家专注于关键基础设施的水电技术工程专业公司，通过 Autodesk 的通用数据环境增强了其数字能力和项目交付能力。此举使他们能够推动创新，并在高价值项目上取得成功。
图片来源：TES Group
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