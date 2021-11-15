探索工程建设设计的新可能性

拥有超过 25 年施工经验的多学科领域公司 Bryden Wood 全力投入 DfMA 为客户提供服务，同时实现项目的成本确定性。这意味着，在整个流程中集成自动化、互联技术和现场制造，并在此过程中实现卓越的效率和改进的性能。