多轴加工的灵活性与 Fusion 360 的强大功能相结合，使您能够以更少的机器设置制造零件、减少错误、提高精度并缩短生产时间，从而更快地交付项目。
多轴加工的灵活性与 Fusion 360 的强大功能相结合，使您能够以更少的机器设置制造零件、减少错误、提高精度并缩短生产时间，从而更快地交付项目。
购买 Machining Extension，将 3+1 和 3+2 功能添加到现有 Fusion 360 固定期限使用许可。使用单个设置生产零件，以缩短加工时间并提高精度，同时简化倒扣面、复合孔和其他难以接触的特征的加工。
通过 Machining Extension 将 4 轴和 5 轴同步加工添加到 Fusion 360 固定期限使用许可。使用能够通过多轴机床获得更高级别精度和表面光洁度的高级刀具路径和刀轴控制功能，简化复杂 3D 零件的编程。
复杂 5 轴零件的编程不一定是艰难曲折的工作。Fusion 360 包含的工具可以帮助您生成安全、高质量的 NC 加工代码。
利用自动碰撞回避功能，可消除 5 轴编程工作中的棘手问题和猜测。Fusion 360 可识别切削刀具部件、夹具和工件之间的潜在碰撞，并通过安全的 5 轴运动避免碰撞。
随着零件复杂性的增加，对 CAM 软件灵活性的需求也在增加。Fusion 360 拥有大量功能强大的 5 轴策略，提供了大量选项，可帮助您对最具挑战性的几何图元编程。
Fusion 360 中的动态倾斜和车削工具可帮助您找到用于加工零件的最佳刀轴朝向。通过调整刀轴，您可以优化切削条件、使用较短的刀具并获得出色的表面光洁度。
Fusion 360 与 Autodesk PowerMill 构建在相同的核心加工内核上，这意味着它包含许多功能强大的工具，可帮助您为 CNC 机床编写高质量的 5 轴加工代码。
提供了一系列刀轴选项供您选择，以精确控制 CNC 机床的 5 轴运动。选择“到/自”，并与“点/直线/曲线”结合使用，可实现超平滑、可预测的机床运动。
控制刀具路径上点的分布，以适合您的特定机床和 NC 控制器。选择等间距点以在现代机床上获得更高的表面光洁度，或拟合圆弧以在旧机床上实现平滑运动。
通过在 Fusion 360 中仿真刀具路径，可以机床上运行 G 代码文件之前发现并解决错误。还可以使用其他毛坯显示选项来可视化刀具路径运动和材料去除情况。
使用前倾/侧倾刀轴运动可跟随正在加工的 3D 模型的形状，实现平滑的 5 轴运动。利用前倾/侧倾可创建高效的 Sturtz 精加工刀具路径。
Fusion 360 包含大量用户可编辑的后处理器文件，用于导出大多数类型 CNC 机床的 G 代码文件。可以从联机库免费下载这些后处理器。
使用 CNC 机床和 NC 控制器的 3D 数字孪生来仿真刀具路径。Fusion 360 使用相同的后处理引擎来驱动仿真，实现机床加工的“所见即所得”。
投资现代 5 轴机床和 CAM 软件可以为您的企业带来竞争优势，让您生产更优质的零件，同时降低成本并提高利润率。
将五轴 CNC 机床与 Fusion 360 相结合，生产复杂且极具挑战性的零件，为客户提供更有价值的服务。
了解 5 轴加工如何消除各操作之间的零件转移，从而减少制造元件所需进行的设置，帮助您满足客户的交货时间表。
充分发挥 5 轴加工的灵活性，使用更短的切削刀具和更高效的策略制造零件，从而提高精度并消除对手动抛光的需求。
投资 5 轴加工，通过缩短项目交付周期、减少对昂贵夹具的需求并更好地利用切削耗材，帮助推动业务增长。
Fusion 360 新手？启动免费试用版，然后按照以下说明激活 Fusion 360-Machining Extension 以访问 5 轴编程功能。*
已有 Fusion 360？请按照以下说明获得 Fusion 360 扩展程序的 7天免费试用版：
* 对于面向个人或初创企业的 Fusion 360，不提供 Fusion 360 扩展程序试用版
免费获取所有功能和特性的 30 天完全访问权限。
Autodesk 为全球的学生和教师提供软件。免费的教育访问权限仅用于教育目的。营利性使用需要付费的固定期限使用许可方案。
立即使用 SheerID 确认您的资格。
面向符合条件的业余爱好者、非商业用户的免费限制版 Fusion 360。基本功能包括：
需要全部特性和功能？开始使用 Fusion 360 30 天免费试用版。
无论您是 5 轴加工新手还是希望升级当前的功能，Fusion 360 都可以帮助您更好地利用自己的 CNC 机床。
除了更高质量的实施和技术支持外，我们的先进制造专家团队还可以帮助您充分发挥数控铣床的潜力。
致电联系我们，服务时间：星期一至星期五上午 9 点至下午 5 点；或填写表单，我们的专家将与您联系。
感谢您的关注。Autodesk 代表将尽快与您联系，讨论您的问题。
以下是与使用 Fusion 360 进行 5 轴编程相关的一些常见问题
Fusion 360 是集成的 CAD、CAM、CAE 和 PCB 软件，它将设计、工程、电子和制造整合到单个软件平台中。
Machining Extension 可释放 Fusion 360 中的额外功能。该扩展程序支持访问更高级的 CNC 加工策略、5 轴编程功能和刀具路径优化控制，从而简化具有丰富特征的复杂零件的加工，赢得价值更高的业务。
Machining Extension 支持对高级制造技术的访问，这些技术包括：
可以根据您的业务需求，使用不同的支付方式访问 Machining Extension。要想灵活访问，请使用预先购买的远程服务积分，根据需要将扩展程序解锁 1 天。要想持续访问，请订购扩展程序的 1 年期固定期限使用许可。
许多复杂零件都可以使用 3 轴 CNC 加工来生产。但是，3 轴机床的功能存在限制。这些类型的机床非常适合生产范围广泛的多种零部件，但在零件包含与机床 Z 轴不对齐的倒扣面或孔时就不太适合。在这些情况下，5 轴机床更为合适，因为添加两个旋转轴后可以接触和加工更多特征。这样可以使用较少的夹具装置来生产零件，从而缩短加工时间并帮助避免机床零件不精确的情况。5 轴机床还可提高整体加工效率。例如，可以使用更短、更刚性的切削刀具部件来加工特征，从而减少刀具推进阻力、提高精度和表面光洁度，并有机会以更高的切削进给率运行，缩短整体加工时间。
请务必注意，使用 3+2（也称为“位置 5轴”）加工可以有效加工许多零部件。此时会使用两个旋转轴在运行 3 轴加工操作之前，相对于工件定向切削刀具。例如，3+2 加工可用于钻孔到零件的侧面中，或加工位于深挖槽底部的小特征。在最复杂的应用中，可以使用 5 轴同步加工。此时机床会同时移动所有五个轴，并可以通过单个铣削操作来加工双面，该操作将切削刀具以恒定方式送至曲面，以实现极高的表面光洁度。
如果您希望从 3 轴机床升级到 5 轴铣削，拥有 CAM 软件以及精确安全地驱动机床所需的刀具非常重要，因为这样可以实现碰撞回避、仿真和验证等必不可少的功能。
CNC 加工的一般目标是以正确级别的精度和表面光洁度生产零部件，同时尽可能缩短完成加工操作所需的时间。相对于正在加工的零部件改变切削刀具的朝向对于此目标非常重要。这里有几个例子，说明了改变刀具朝向的好处：