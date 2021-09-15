CNC 加工的一般目标是以正确级别的精度和表面光洁度生产零部件，同时尽可能缩短完成加工操作所需的时间。相对于正在加工的零部件改变切削刀具的朝向对于此目标非常重要。这里有几个例子，说明了改变刀具朝向的好处：

使用更短的刀具 - 通过定向刀轴，可以使用更短、更刚性的刀具部件。这些刀具的推进阻力较小，并且可以提高切削进给率，从而获得更好的表面光洁度和更短的周期时间。

- 通过定向刀轴，可以使用更短、更刚性的刀具部件。这些刀具的推进阻力较小，并且可以提高切削进给率，从而获得更好的表面光洁度和更短的周期时间。 难以接触的特征 - 更改刀具朝向可以加工难以接触的特征（例如深挖槽底部的特征），同时避免切削刀具部件和相邻几何图元的碰撞。

- 更改刀具朝向可以加工难以接触的特征（例如深挖槽底部的特征），同时避免切削刀具部件和相邻几何图元的碰撞。 加工倾斜平面曲面 - 对齐刀轴使其垂直于倾斜的平面曲面，这样即可使用平底切削刀具和大步距加工该曲面（而非使用球头切削工具和非常小的步距铣削该曲面），从而缩短周期时间。

- 对齐刀轴使其垂直于倾斜的平面曲面，这样即可使用平底切削刀具和大步距加工该曲面（而非使用球头切削工具和非常小的步距铣削该曲面），从而缩短周期时间。 改进切削条件 – 倾斜切削刀轴以改变工件和切削刀具之间的接触点并提高表面光洁度。例如，可避免使用球头刀具的刀尖（这时每齿的有效进给量不理想）。