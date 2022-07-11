诚挚地邀请您于 7 月 29 日加入我们在中国广州举办的，推进可持续发展数字洞察用户论坛。本次会议您将听到业界行业专家的独到见解，以了解如何在与各行业高管和领导者合作的同时，积极发展、适应和改进您的业务。



我们相信，有机会取得成功的公司，将是那些将商业成功与对全球的积极影响结合起来的公司。欧特克公司近日发布了与 Frost & Sullivan 合作调研的最新研究报告《通过数字化，打造可持续的未来：推动亚太地区设计与制造和工程建设行业发展的趋势》。该报告对建筑、工程、施工、设计和制造行业的企业进行了调研，以确定当前推动亚太地区可持续发展的主要因素。加入我们，与我们一起发现和分享，同时揭示可持续发展的全新可能。



论坛的目标：

趋势洞察

在建筑、工程、施工和制造领域的可持续发展主题上，从行业资深人士和思想领袖处获得前瞻性预见力和务实的见解。

在建筑、工程、施工和制造领域的可持续发展主题上，从行业资深人士和思想领袖处获得前瞻性预见力和务实的见解。 与志同道合的行业领导者建立联系

在以解决方案为核心的体验中，与各行各业的精英领袖会面。与志同道合的领导者建立联系，交换见解，探索创新领导策略。

在以解决方案为核心的体验中，与各行各业的精英领袖会面。与志同道合的领导者建立联系，交换见解，探索创新领导策略。 做好快速适应的准备

从同行那里了解在组织成功中如何起到推动作用，以提高对可持续发展的深刻认识。

会议日程：



14:00-14:10｜欢迎致辞 — 可持续发展助力探索全新可能｜肖胜凯

14:10-14:30｜通过数字化，打造可持续的未来 — 亚太可持续发展报告解读｜罗海涛

14:30-14:50｜数字化与ESG：新建造时代的“光与影”｜李良

14:50-15:05｜茶歇

15:05-15:55｜绿色数字发展论坛 — 探索跨行业融合及数字转型的相关话题

论坛嘉宾：肖胜凯、邹东、陈洋、邹琼 主持人：李良

15:55-16:30｜闭幕致辞&自由交流｜肖胜凯

16:30-18:00｜参会嘉宾交流晚宴



会议时间：2022 年 7 月 29 日 13:30 - 18:00

会议地点：岁集院子

会议地址：广东省广州市番禺区迎宾路 348 号