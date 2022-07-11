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诚挚地邀请您于 7 月 29 日加入我们在中国广州举办的，推进可持续发展数字洞察用户论坛。本次会议您将听到业界行业专家的独到见解，以了解如何在与各行业高管和领导者合作的同时，积极发展、适应和改进您的业务。
我们相信，有机会取得成功的公司，将是那些将商业成功与对全球的积极影响结合起来的公司。欧特克公司近日发布了与 Frost & Sullivan 合作调研的最新研究报告《通过数字化，打造可持续的未来：推动亚太地区设计与制造和工程建设行业发展的趋势》。该报告对建筑、工程、施工、设计和制造行业的企业进行了调研，以确定当前推动亚太地区可持续发展的主要因素。加入我们，与我们一起发现和分享，同时揭示可持续发展的全新可能。
论坛的目标：
会议日程：
14:00-14:10｜欢迎致辞 — 可持续发展助力探索全新可能｜肖胜凯
14:10-14:30｜通过数字化，打造可持续的未来 — 亚太可持续发展报告解读｜罗海涛
14:30-14:50｜数字化与ESG：新建造时代的“光与影”｜李良
14:50-15:05｜茶歇
15:05-15:55｜绿色数字发展论坛 — 探索跨行业融合及数字转型的相关话题
论坛嘉宾：肖胜凯、邹东、陈洋、邹琼 主持人：李良
15:55-16:30｜闭幕致辞&自由交流｜肖胜凯
16:30-18:00｜参会嘉宾交流晚宴
会议时间：2022 年 7 月 29 日 13:30 - 18:00
会议地点：岁集院子
会议地址：广东省广州市番禺区迎宾路 348 号
肖胜凯
欧特克软件（中国）有限公司 大客户业务总经理
2008年加入欧特克，负责中国工程建设业大客户及区域的业务发展、运营及市场开拓工作。推动并参与众多行业领先企业和国内大型项目，对以BIM为核心的信息化新技术的开创性实践与应用。
邹东
广州地铁建设管理有限公司 党委书记、执行董事
正高级工程师，省级劳模与工匠人才创新工作室带头人，广东省五一劳动奖章获得者。投身广州地铁建设 20年，完成建设里程超过 600 公里，同时致力于轨道交通建造数字化，促进行业革新发展。
陈洋
中集模块化建筑投资有限公司 设计总监
英国注册结构工程师，深圳市装配式建筑专家，协会标准《箱式钢结构集成模块建筑技术规程》主编人员，拥有丰富的模块化建筑项目设计和研发经验，主持超过10个国内外模块化建筑项目的设计工作。
邹琼
深圳市瑞云科技有限公司 CEO
拥有超过12年的计算机图像渲染云服务经验，为《长津湖》《哪吒》《流浪地球》等大部分影视作品提供渲染算力服务，同时对元宇宙XR虚拟图像渲染的相关技术和产业链有丰富的经验和深度的观察。
李良
毕马威企业咨询（中国）有限公司 管理咨询合伙人
李良先生现任毕马威企业咨询（中国）有限公司管理咨询部门的合伙人，负责建筑、地产、勘察设计、新能源等行业的数字化咨询服务，并带领团队为政府部门及相关企业提供管理提升的综合解决方案。
罗海涛
欧特克软件（中国）有限公司 大中华区技术总监
作为国内首批行业BIM技术的使用和推广者，积极参与了各类行业的BIM标准建设、行业BIM联盟发展、BIM大赛技术应用与咨询等工作。2004年加入Autodesk，现任大中华区技术总监，负责管理欧特克大中华区技术团队，技术推广和项目时实践等相关工作。
会议信息
会议时间：7 月 29 日 13:30-18:00
会议地点：岁集院子 广东省广州市番禺区迎宾路 348 号
交通信息
机场：距离白云机场约 60 公里，80 分钟车程
高铁：距离广州南站约 14 公里，35 分钟车程
地铁：距离南村万博地铁站约 5 公里，20 分钟车程
温馨提示：广州 7 月处于多雨季节，出行请随身携带雨具，平均温度 30℃，建议您着单衣出行。