查看三家真实的工作室如何使用 Autodesk ShotGrid 改变运营方式，适应远程工作流的新世界。
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屡获殊荣的创意项目管理软件 Autodesk ShotGrid 集多款独立工具和技术于一个平台，让您自信承接更多项目，充分利用资源，改善团队协作，加快创意审核批准，并提高任务和流程的自动化水平，堪称功能强大。
图片来源：Tiago Mesquita
我们将帮助您革新工作室的运营方式。通过强大的产品管理和审核工具、自定义工作流以及广泛的应用集成，Autodesk ShotGrid 可帮助您准时按预算交付项目。
Autodesk代表会很快与您联系，讨论相关事宜。
感谢您关注 Autodesk ShotGrid。Autodesk代表会很快与您联系。
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