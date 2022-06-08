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如何过渡到基于远程服务的工作流，确保影视游戏的制作正常进行？我们有一些秘诀要和您分享。对您的公司而言，这将是一个全新的开端。

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图片来源：Michael Khoo

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查看三家真实的工作室如何使用 Autodesk ShotGrid 改变运营方式，适应远程工作流的新世界。

  • Mighty Studios 同步全球人才

    与全球 400 多名艺术家一起，了解 Mighty Studios 如何改善协作并更细致地洞察每项任务。


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  • Boxel Studio 扩展工作能力

    通过在一个中心位置协调记事、跟踪和每镜头任务管理，Boxel Studio 节省了多达 70% 的时间。


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  • Griffith Observatory 提升组织能力

    了解 Griffith Observatory 如何将沟通简化 30%，从而提高了效率并节省了时间。


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  • Image Engine

    了解 280 多名艺术家和制作团队成员如何过渡到完全远程的虚拟工作流。


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  • Animal Logic

    这家领先的独立动画视效工作室需要优先考虑创意来满足客户的期望。


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  • Untold Studios

    这家领先的独立动画视效工作室需要优先考虑创意来满足客户的期望。


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屡获殊荣的创意项目管理软件 Autodesk ShotGrid 集多款独立工具和技术于一个平台，让您自信承接更多项目，充分利用资源，改善团队协作，加快创意审核批准，并提高任务和流程的自动化水平，堪称功能强大。

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图片来源：Tiago Mesquita

让我们谈谈 Autodesk ShotGrid 如何支持您的工作室。

我们将帮助您革新工作室的运营方式。通过强大的产品管理和审核工具、自定义工作流以及广泛的应用集成，Autodesk ShotGrid 可帮助您准时按预算交付项目。

Autodesk代表会很快与您联系，讨论相关事宜。

感谢您关注 Autodesk ShotGrid。Autodesk代表会很快与您联系。

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