在 BIM 技术的推动下，工程建设业务和项目都获益良多。在本演示中，我们将分享一份广泛的行业调查报告中的洞察分析，并介绍 BIM 采用率如何影响您的业务，包括为您指明资源投资方向并阐释这些投资将如何助推业务增长和创造更多商机。