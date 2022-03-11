在 BIM 技术的推动下，工程建设业务和项目都获益良多。在本演示中，我们将分享一份广泛的行业调查报告中的洞察分析，并介绍 BIM 采用率如何影响您的业务，包括为您指明资源投资方向并阐释这些投资将如何助推业务增长和创造更多商机。
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纵观所有领域，有 40% 到 60% 的企业在超过半数的项目中使用 BIM。看一看这对您的业务意味着什么。
了解为何有 87% 的受访 BIM 企业用户表示业务增长等方面均得到了中高幅提升。
我们将向您说明，为何长期坚持使用 BIM（无论何时开始实施）的企业能够在许多方面获益良多。
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感谢您的关注！Autodesk 顾问将会尽快与您取得联系。
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