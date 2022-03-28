Fusion 360 讲座
探索教授 CAD/CAM 和工程概念的新方法
Autodesk 举办线上讲座，让您快速了解 Autodesk Fusion 360 软件，而且无需任何费用。获得新的创新方法来实现您的教学目标，并发现有趣的项目和课程，以纳入您的课堂。
申请提供线上讲座
感谢您关注欧特克
您的信息已经成功提交，我们将尽快与您联系！
专属教师、令人振奋的好消息 - 我们将帮助您探寻新方法来改善远程教学。Autodesk 学习合作伙伴将全额资助举办线上讲座，帮助您快速掌握 Fusion 360 软件。其中还将免费提供一个规划完善可立即置入现有课程的 CAD/CAM 课程。这将有助于您为学生打下坚实的 CAD/CAM 基础，并掌握制造和工程方面的技能。您可以邀请同事一起参加该客制化讲座，Autodesk 学习合作伙伴专家将：
Autodesk 将免费为您的学校、同事和学生提供 Fusion 360 软件、课程和讲座。当您参加完线上讲座后，我们将为您指派一个专属合作伙伴来为您提供指导并解答任何可能遇到的问题。勿失良机！
“该讲座向我展示了如何采用更简便的方法向学生教授可制造性设计。我和同事们都非常愿意参加更多此类课程！”
- Jeritt Williams，伊利诺伊州立大学工程技术学院
为了帮助学生掌握成功就业所需的技能，Autodesk 为学院和大学提供支持和资金，让他们免费接受定制的 Fusion 360 培训。在这些由 Autodesk 认证讲师主讲的课程中，您将有机会了解新内容和工作流，在课程计划上花费更少的时间，而将更多的时间花在教学、创新和与学生互动等活动上。讲座结束后，您将得到以下收获：
根据您的课堂目标和您已经在做的事情，该讲座将向您展示如何利用 Fusion 360 的功能和深入的学习内容。这些讲座旨在帮助您发现对课程产生重大影响的小更新。
所有这些出色的资源、Fusion 360 软件、课程内容和讲座对您的学校、同事和学生都是免费的。千万不要错过这一大好时机！