专属教师、令人振奋的好消息 - 我们将帮助您探寻新方法来改善远程教学。Autodesk 学习合作伙伴将全额资助举办线上讲座，帮助您快速掌握 Fusion 360 软件。其中还将免费提供一个规划完善可立即置入现有课程的 CAD/CAM 课程。这将有助于您为学生打下坚实的 CAD/CAM 基础，并掌握制造和工程方面的技能。您可以邀请同事一起参加该客制化讲座，Autodesk 学习合作伙伴专家将：

介绍 Autodesk Fusion 360 及其基于远程服务的协作功能

提供特定课程来补充您现有的授课内容

介绍如何区分基于任务的传统思维模式与整体性工程设计

Autodesk 将免费为您的学校、同事和学生提供 Fusion 360 软件、课程和讲座。当您参加完线上讲座后，我们将为您指派一个专属合作伙伴来为您提供指导并解答任何可能遇到的问题。勿失良机！

“该讲座向我展示了如何采用更简便的方法向学生教授可制造性设计。我和同事们都非常愿意参加更多此类课程！”

- Jeritt Williams，伊利诺伊州立大学工程技术学院