未来的工作
探索教授 CAD/CAM 和工程概念的现代方法
揭示了当前教育计划和课程的局限性。了解员工具备哪些新技能，以及您如何采取一些循序渐进的措施来弥补这些技能缺口、更新课程以及将学生培养成为现代化人才。
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在该讲座中，您将了解相关行业趋势和创新，它们将推动塑造未来的工作。您的讲师在学术界和产业界都有数年的从业经验，可以指导您如何将学生在课堂上学习的内容与企业期望的技能以及未来的机会接轨。您的讲师将引导您了解最适合您的课程的 Fusion 360 软件教学，并帮助您确定可以完善现有课程的项目和内容。
在 Autodesk 认证讲师主持的这些讲座中，您将有机会探索新的内容和工作流。讲座结束后，您将：
该讲座并不是为了演示或推销软件，而是为了根据您的课堂目标以及您目前所做的工作，向您展示如何利用 Fusion 360 的功能和深入的学习内容。讲座旨在帮助您循序渐进地更新课程并最终取得重大成效。这些出色的资源、Fusion 360 软件、课程内容和讲座都是免费的。
该免费讲座面向美国、英国、印度、德国、中国和日本的工程和制造项目方面的高等教育教师以及美国的中等教育教师。