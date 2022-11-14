在该讲座中，您将了解相关行业趋势和创新，它们将推动塑造未来的工作。您的讲师在学术界和产业界都有数年的从业经验，可以指导您如何将学生在课堂上学习的内容与企业期望的技能以及未来的机会接轨。您的讲师将引导您了解最适合您的课程的 Fusion 360 软件教学，并帮助您确定可以完善现有课程的项目和内容。

在 Autodesk 认证讲师主持的这些讲座中，您将有机会探索新的内容和工作流。讲座结束后，您将：

通过相关研究成果洞悉制造业的发展趋势，了解学生应如何做好准备迎接未来的工作和新一代工作流

了解 Fusion 360 软件及其在 CAD/CAM/ECAD 方面的独特功能，包括基于远程服务的协作功能和衍生式设计等高级功能

了解如何将现成的高质量内容（如课程视频和即插即用的项目）整合到您的课程大纲中

找到合作伙伴，与您分享您所在国家/地区的教育工作者的洞察分析，并与您合作完善课程，从而利用新的策略和机会

该讲座并不是为了演示或推销软件，而是为了根据您的课堂目标以及您目前所做的工作，向您展示如何利用 Fusion 360 的功能和深入的学习内容。讲座旨在帮助您循序渐进地更新课程并最终取得重大成效。这些出色的资源、Fusion 360 软件、课程内容和讲座都是免费的。