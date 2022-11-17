教育

未来的工作

培养面向未来的现代化人才

美国机械工程师协会和 Autodesk 联合开展了一项多阶段研究项目，其中揭示了教育计划并不能很好地迎合制造业对人才的需求。

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工业 4.0 的构成要素

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制造业正在转型

他们根据研究成果发布了《制造业未来》(Future of Manufacturing) 白皮书，其中指出未来的制造业需要的不仅仅是新技术。随着市场对复杂产品的需求与日俱增，再加之资源短缺和供应链中断风险，企业将需要技能娴熟且适应能力强的人才。

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跟上行业的期望

制造业创新正在释放前所未有的潜力，大大提升了工作效率和质量，同时显著减少了浪费和成本。这些创新也揭示了教育计划的不合时宜及其局限性。对此，我们迫切需要革新课程，推广以项目为导向的学习方式。教育工作者必须积极行动起来，减缓即将到来的风险，并将学生培养成为现代化人才。

Fusion 360 讲座

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面向工业 4.0 的新技能

如今的许多制造业技能都是工业 3.0 或更早之前时代的产物。专为工业 4.0 开发的课程将培养学生学习现代化制造环境所需的技能、技术知识和工作流。

  • 技术技能/硬技能

    为了跟上工业 4.0 发展步伐，未来的人才需要掌握众多高级技术技能。


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  • 软技能

    在数字化转型的推动下，各个制造业岗位和工作流日趋走向融合，这使得协作、沟通和解决问题的能力变得越来越重要。


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  • 跨专业技能

    随着企业对协作的要求越来越高，每个岗位都必须对制造流程涉及的各个职能有着更加深入的了解和认识。


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机械工程师

未来的机械工程师将在产品开发方面发挥更大作用，以开发出更适合制造、更精益、更智能、更具可持续性的产品。

技术技能/硬技能：AI/ML；可制造性设计；衍生式设计；编码/编程；三维建模和设计；数据分析和可视化；样机制作；工程仿真和数字孪生

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制造工程师

未来的制造工程师将设计并实施制造系统，以缩短产品上市时间，同时降低成本、浪费和缺陷。

技术技能/硬技能：CNC 加工、AI/ML；可制造性设计；机器人/协作式机器人；集成式 CAD/CAM 软件和编程；增材制造和混合制造；运营技术；AR/VR

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CNC 机械师

教育工作者的定位是帮助机械师准备好承担更大的职责，包括先进技术管理和编程。

技术技能/硬技能：AI/ML；机器人/协作式机器人；集成式 CAD/CAM 软件和编程；增材制造和混合制造；预测/预防性维护；五轴或更多轴机床

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  • 普渡大学 Bechtel 创新设计中心

    普渡大学 Bechtel 创新设计中心将 Fusion 360 纳入教学环境，用以模拟实际生产中使用的工业 4.0 车间。

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  • 新加坡工艺教育学院中区学院

    工艺教育学院中区学院推出的机械工程计划旨在让学生在就业市场中更具竞争优势。 该计划中的课程都围绕 Fusion 360 开发而成，有助于学生迅速掌握从产品设计到制造的整个流程。

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围绕现代工业重塑您的课程

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阅读电子书或完整的市场研究报告，详细了解工业 4.0 技能要求以及教育工作者在培养未来人才方面所扮演的角色。

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后续行动

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