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他们根据研究成果发布了《制造业未来》(Future of Manufacturing) 白皮书，其中指出未来的制造业需要的不仅仅是新技术。随着市场对复杂产品的需求与日俱增，再加之资源短缺和供应链中断风险，企业将需要技能娴熟且适应能力强的人才。
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制造业创新正在释放前所未有的潜力，大大提升了工作效率和质量，同时显著减少了浪费和成本。这些创新也揭示了教育计划的不合时宜及其局限性。对此，我们迫切需要革新课程，推广以项目为导向的学习方式。教育工作者必须积极行动起来，减缓即将到来的风险，并将学生培养成为现代化人才。
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如今的许多制造业技能都是工业 3.0 或更早之前时代的产物。专为工业 4.0 开发的课程将培养学生学习现代化制造环境所需的技能、技术知识和工作流。
未来的机械工程师将在产品开发方面发挥更大作用，以开发出更适合制造、更精益、更智能、更具可持续性的产品。
技术技能/硬技能：AI/ML；可制造性设计；衍生式设计；编码/编程；三维建模和设计；数据分析和可视化；样机制作；工程仿真和数字孪生
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未来的制造工程师将设计并实施制造系统，以缩短产品上市时间，同时降低成本、浪费和缺陷。
技术技能/硬技能：CNC 加工、AI/ML；可制造性设计；机器人/协作式机器人；集成式 CAD/CAM 软件和编程；增材制造和混合制造；运营技术；AR/VR
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教育工作者的定位是帮助机械师准备好承担更大的职责，包括先进技术管理和编程。
技术技能/硬技能：AI/ML；机器人/协作式机器人；集成式 CAD/CAM 软件和编程；增材制造和混合制造；预测/预防性维护；五轴或更多轴机床
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