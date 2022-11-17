制造业创新正在释放前所未有的潜力，大大提升了工作效率和质量，同时显著减少了浪费和成本。这些创新也揭示了教育计划的不合时宜及其局限性。对此，我们迫切需要革新课程，推广以项目为导向的学习方式。教育工作者必须积极行动起来，减缓即将到来的风险，并将学生培养成为现代化人才。