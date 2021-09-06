康仕旻 总经理 / 威力康创意有限公司

在设计与制造衔接的领域，如何呈现更完美的切削境界，协助理解与熟悉加工策略、刀具朝向与多轴加工概念之后，利用后处理让整体工作效率大幅度的提升。

课程代号：IM500072