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数字技术培育未来智造菁英
希望了解未来智造前沿技术？
数字技术改变传统设计与制造流程，本课程讲述智造时代的新技术、新工艺、新方法，促进智造技能人才成长。
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将于近期举办教学讲座，为学生提供未来解决复杂工程问题的学习资源，
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|《数字技术培育未来智造菁英》研讨会
|“未来智造学院”教育计划.pdf
|《数字技术培育未来智造菁英》师资培训
|数字化设计与制造技术应用基础.zip
AU 2021 以在线形式举行全球数字化设计和制造会议，全面开放免费参加。现已开放线上点播课程，完成注册即可访问所有课程资源。
李一浩 教授 / 郑州轻工业大学
利用 Autodesk 云协作解决方案，将行业与医疗机器和仿生机器人研究的教育联系起来。包括上肢外骨骼（医疗康复）、护理机器人（老年护理）、断指重建（畸形护理）、仿生蠕虫机器人（海底或地下电缆维护）案例分享。
课程代号：MFG500118
龙华 执行长 / 遨为（上海）数字技术有限公司
为帮助学生了解前沿科技、提升技能水平，遨为作为欧特克学术合作伙伴推出以数字孪生为主线的技能人才培养课程。本节课程帮助大家了解数字孪生技术以及技能人才成长路径。
课程代号: EDU500043
康仕旻 总经理 / 威力康创意有限公司
在设计与制造衔接的领域，如何呈现更完美的切削境界，协助理解与熟悉加工策略、刀具朝向与多轴加工概念之后，利用后处理让整体工作效率大幅度的提升。
课程代号：IM500072
上海交通大学
分享如何使用 Fusion 360 实现”固定翼无人机”设计与制造的案例，Fusion 360 如何大幅提升效率、简化工作流程。
课程代号：DE500007