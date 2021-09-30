Autodesk University 2021 | 免费数字化大会
面向教师的 AU 2021
AU 2021将汇集来自世界各地的教师共同探索教育,想象和创造的新可能性，立即注册探索如何为下一代做好未来技能准备。
它是虚拟的。而且，它是免费的
- 10 月 5-7 日 | 美洲地区
- 10 月 7-8 日 | 欧洲、中东和非洲及亚太地区
- 10 月 13-14 日 | 东亚地区
面向教师而准备的会议和现场 活动，协助您探索并培育新一代的未来技能学习，立即注册登录即可点播观看课程
李一浩 教授 / 郑州轻工业大学
利用 Autodesk 云协作解决方案，将行业与医疗机器和仿生机器人研究的教育联系起来。包括上肢外骨骼（医疗康复）、护理机器人（老年护理）、断指重建（畸形护理）、仿生蠕虫机器人（海底或地下电缆维护）案例分享。
现场互动环节时间：
2021 年 10 月 13 日（星期三）下午 2 点 30 分~ 3 点
课程代号：MFG500118
周三, 10 月 6 日, 2021
01:00-2:00 AM
将邀请来自北美各地的教育工作者，谈论他们在吸引多元化学生参与工程教育上，所发现的挑战、优势和成功。传统上，高等教育难以吸引来自不同社会经济背景的学生。将讨论如何缓解这些挑战以及如何继续改善这种情况。
AU 2021 以在线形式举行全球数字化设计和制造会议，全面开放免费参加。现已开放线上点播课程，完成注册即可访问所有课程资源。
龙华 执行长 / 遨为（上海）数字技术有限公司
为帮助学生了解前沿科技、提升技能水平，遨为作为欧特克学术合作伙伴推出以数字孪生为主线的技能人才培养课程。本节课程帮助大家了解数字孪生技术以及技能人才成长路径。
课程代号: EDU500043
康仕旻 总经理 / 威力康创意有限公司
在设计与制造衔接的领域，如何呈现更完美的切削境界，协助理解与熟悉加工策略、刀具朝向与多轴加工概念之后，利用后处理让整体工作效率大幅度的提升。
课程代号：IM500072
吴俊琦教授/上海交通大学
分享如何使用Fusion 360实现”固定翼无人机”设计与制造的案例，Fusion 360如何大幅提升效率、简化工作流程。
课程代号：DE500007
除了行业专家互动和主题演讲外，以下提供面向教师的全球课程（英文）供您参考，立即注册登录即可点播观看课程,访问所有课程资源
Kreative Kitchen 是一个创新的多学科教育测试模式，探索我们如何在行业的协作学术环境中最大限度地发挥不同领域的优势。
麻省理工学院的高级设计与制造 II 课程的学生团队，每个团队在 Fusion 360 中定制设计并使用 3 轴铣削和注塑成型制造 50 个溜溜球
我们将带您踏上从项目启动到竞赛的独特旅程，让您深入了解 70 名充满激情和决心的学生如何在疫情期间成功制造出破纪录的隧道掘进机。
我们将讨论衔接行业和教育为什么重要。深入探讨教育机构该如何训练学生。
在本课程中，我们将学习如何利用 Fusion 360 及其协作功能，让教育工作者能够远程接触各个科目的学生，从而消除面对面参与的需要。
由于经济环境不确定，圣地亚哥地区需要一种能让雇主更好地了解他们的劳动力需求的连结方式。