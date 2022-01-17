简称“中设数字”,以中国院 CBIM 技术优势、研发成果和领先的行业地位为基础，借助紫光集团“从芯到云”的战略布局优势，实现国家队联姻国家队，强强联手、优势互补，共同组建以技术实践和滚动研发为核心，横跨工程建设行业、信息产业两大产业的创新型企业，通过对建筑行业和信息产业进行有机融合，推动 BIM 技术的传播应用与产业推广。
简称“中设数字”,以中国院 CBIM 技术优势、研发成果和领先的行业地位为基础，借助紫光集团“从芯到云”的战略布局优势，实现国家队联姻国家队，强强联手、优势互补，共同组建以技术实践和滚动研发为核心，横跨工程建设行业、信息产业两大产业的创新型企业，通过对建筑行业和信息产业进行有机融合，推动 BIM 技术的传播应用与产业推广。
成立于 2000 年 5 月，是由深圳清华大学研究院发起组建，专业致力于为工程建设行业提供行业信息化产品及解决方案和 BIM 及绿色建筑咨询服务的专业性科技公司。现已形成涵盖工程设计、工程造价、工程管理、智慧政务、智慧建造五大产品线，以及基于 BIM 技术和互联网+大数据的建设行业信息化整体解决方案，提供 BIM 及绿色建筑咨询服务。
作为专注于 BIM 云服务的软件供应商，在 BIM 云平台、BIM + GIS + VR 一体化平台领域处于国内领先地位，作为国家级高新企业，拥有多项发明专利及数十项软件著作权，公司自成立以来致力于促进 BIM 在中国工程建设行业的普及与发展，为企业及个人用户提供极致的 BIM 服务和产品，核心产品 “BIMe” 在国内已拥有近百家头部企业用户。
红瓦科技是建筑信息化领域的高新技术企业，专注于利用 “BIM + 互联网 + 智能算法”技术，赋能建筑行业，提高工程建设行业的信息化和智能化水平。红瓦科技自主研发的建模大师、协同大师、族库大师系列 BIM 软件在业内深受肯定，已有超 50 万装机量，近 2 万家企业用户，已在碧桂园、中国建筑、中国中铁、中交集团、北京建工、上海建工等企业内广泛应用。
陕西华筑科技有限公司是广联达英诺、红杉中国联合投资的以 IOT + PM 技术为核心的科技公司，旗下“项管家”是一款软硬结合的专注数字施工生产管理 SAAS 云平台，累计应用的工程项目数已超 3000 个，先后与欧特克、阿里云、字节跳动等企业建立了深入战略合作，对技术中台进行了重大升级。华筑人“用信息技术推动祖国的工程建设发展”。
晨曦信息科技股份有限公司始创于 1998 年，旗下现有：江西智算通信息科技有限公司、毕慕（福州）教育咨询有限公司、晨曦工坊（福州）信息科技有限公司、四川/北京/西安/湖北7家分子公司。公司长期致力于建设行业信息化及应用软件的研制开发，是集软件开发、系统集成、教育培训、信息咨询与服务为一体的国家级高新技术企业和创新型企业。
江苏狄诺尼信息技术有限责任公司致力于为工程建设行业提供闭合周期的 BIM 云平台，打造 BIM 应用的“操作系统”。我们的目标愿景是：为基础设施 BIM 2020 提供优质的本地化 BIM 技术软件产品和应用服务；为基础设施行业提供闭合周期的智能化、数字化信息技术和解决方案。
中亿丰数字科技，其使命很简单 – 协助建筑，工程，施工，业主/运营商（AECO）和 GIS 公司克服实施和利用设计，施工和地理空间技术的挑战。中亿丰数字科技将 BIM 实施目标划为“提升公司形象”、“解决技术问题”、“项目全生命周期应用”三个阶段，并且确立了以 BIM 技术提升精细化管理，促进发展的战略思路。
浙江慧远工程数据技术有限公司组建于 2015 年，公司致力于推动工程信息化的落地应用，为客户提供快速而精准的服务，业务范围主要涵盖公路市政、轨道交通、房屋建筑、水务管廊、医疗卫生、文化体育、石油化工等领域，在项目的设计、施工、运维等阶段提供数据模型及其应用和管理等咨询服务，同时也为客户提供企业级工程数据应用整体解决方案。
（简称橄榄山软件）是一家致力于推动 BIM 技术发展，专注为广大用户提供高效、便捷效率工具的 BIM 软件公司，是国内知名 BIM 软件服务商，同时也是国内首批 BIM 软件厂商之一，是业内第一家提供“利用 DWG 图纸自动化生成 Revit 模型”功能的公司。始终以创新作为发展的原动力，始终秉持着“力顶用户成功”的理念，力求为用户提供最优质、最好的软件。
已加入行业数字生态加速计划的成员企业，利用欧特克行业数字生态加速器助力企业实现快速成长的历程。您将从这里了解他们的成功故事，以及欧特克行业数字生态加速计划如何助力他们释放更大潜能。