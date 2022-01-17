陕西华筑科技有限公司是广联达英诺、红杉中国联合投资的以 IOT + PM 技术为核心的科技公司，旗下“项管家”是一款软硬结合的专注数字施工生产管理 SAAS 云平台，累计应用的工程项目数已超 3000 个，先后与欧特克、阿里云、字节跳动等企业建立了深入战略合作，对技术中台进行了重大升级。华筑人“用信息技术推动祖国的工程建设发展”。