首届工程建设行业数字化创新应用大赛成果发布

7 月 22 日至 23 日，由中国施工企业管理协会主办的第七届工程建设行业互联网大会暨 2021 年数字建造大师汇在长沙隆重举行。
大会发布了由中国施工企业管理协会联合欧特克、启迪之星孵化器共同举办的首届工程建设行业数字化创新应用大赛成果。大赛通过层层选拔，选出 5G、人工智能、无人机、机器人、BIM、虚拟现实/增强现实等前沿技术在工程建设行业的应用实践。大赛成果为工程建设行业的创新发展带来了许多借鉴思路和经验。
7 月 22 日至 23 日，由中国施工企业管理协会主办的第七届工程建设行业互联网大会暨 2021 年数字建造大师汇在长沙隆重举行。
大会发布了由中国施工企业管理协会联合欧特克、启迪之星孵化器共同举办的首届工程建设行业数字化创新应用大赛成果。大赛通过层层选拔，选出 5G、人工智能、无人机、机器人、BIM、虚拟现实/增强现实等前沿技术在工程建设行业的应用实践。大赛成果为工程建设行业的创新发展带来了许多借鉴思路和经验。
思地科技的智慧场景时空数据可视化解决方案荣获种子组一等成果。其工程工业场景智慧化解决方案通过计算机视觉、数据建模、虚拟仿真技术对环境和实物进行基于现实坐标和比例的拟真，结合借由不同智能算法优化融合处理的时空数据，将场景和实体的数字孪生信息与实景进行同步，有效的完成工业应用层管理智能化无人化改造、系统安全升级、生产作业改良，从而实现信息化到智能化的飞跃。
路凯智行的新型智能网联矿山无人驾驶整体解决方案荣获成长组一等成果。路凯智行首创新型智能网联矿山无人驾驶系统，以无人驾驶系统为主，结合智能集中管控系统、矿山安全及辅助系统、设备健康管理系统的“5G+北斗”无人驾驶整体解决方案，实现露天矿无人驾驶运输作业，达到安全、降本、增效三大目标，致力于助推智慧矿山建设。
晨曦科技的工程建设应用软件开发荣获成长组二等成果。通过与欧特克的深度合作，晨曦科技基于 Revit 研发了完全具备自主知识产权的国产中台 BIM 系列产品。目前晨曦科技 BIM 系列产品在 BIM 行业市场中极具广阔的发展空间。
上海秉匠信息科技有限公司的三维渲染引擎荣获天使组一等成果。该公司拥有自研的超性能 BIM+GIS 三维实时渲染引擎，可面向数字孪生及智慧建造赛道，也可扩张至游戏、泛娱乐赛道。“黑洞”引擎作为数字孪生的底座，集成万物互联数据，满足城市级精细化三维承载、渲染、分析。基于成熟的引擎产品，已形成数字协同平台、三维审查平台等 SaaS 产品体系，并将在三年内完成产业互联网 PaaS 平台的创建。
欧特克软件(中国)有限公司 大中华区业务拓展总监
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欧特克软件(中国)有限公司 董事长兼大中华区总经理
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福建省晨曦信息科技股份有限公司 董事长
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陕西思地三维科技有限公司 CTO
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芥子数据(广州)有限公司 总经理
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上海秉匠信息科技有限公司 创始人
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本次会议邀请了来自主流大众媒体、商界和AEC媒体的6位记者参加。记者们与欧特克软件（中国）有限公司董事长兼大中华区总经理李邵建先生及欧特克生态合作伙伴进行了深度访谈。在媒体采访中，李邵建先生及其合作伙伴从技术创新(数字化转型)、人才创新(工作未来)和生态/产业创新(可持续性)三个角度分享了对数字创新的看法。
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