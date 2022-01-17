首届工程建设行业数字化创新应用大赛成果发布

思地科技的智慧场景时空数据可视化解决方案荣获种子组一等成果。其工程工业场景智慧化解决方案通过计算机视觉、数据建模、虚拟仿真技术对环境和实物进行基于现实坐标和比例的拟真，结合借由不同智能算法优化融合处理的时空数据，将场景和实体的数字孪生信息与实景进行同步，有效的完成工业应用层管理智能化无人化改造、系统安全升级、生产作业改良，从而实现信息化到智能化的飞跃。

路凯智行的新型智能网联矿山无人驾驶整体解决方案荣获成长组一等成果。路凯智行首创新型智能网联矿山无人驾驶系统，以无人驾驶系统为主，结合智能集中管控系统、矿山安全及辅助系统、设备健康管理系统的“5G+北斗”无人驾驶整体解决方案，实现露天矿无人驾驶运输作业，达到安全、降本、增效三大目标，致力于助推智慧矿山建设。

晨曦科技的工程建设应用软件开发荣获成长组二等成果。通过与欧特克的深度合作，晨曦科技基于 Revit 研发了完全具备自主知识产权的国产中台 BIM 系列产品。目前晨曦科技 BIM 系列产品在 BIM 行业市场中极具广阔的发展空间。

上海秉匠信息科技有限公司的三维渲染引擎荣获天使组一等成果。该公司拥有自研的超性能 BIM+GIS 三维实时渲染引擎，可面向数字孪生及智慧建造赛道，也可扩张至游戏、泛娱乐赛道。“黑洞”引擎作为数字孪生的底座，集成万物互联数据，满足城市级精细化三维承载、渲染、分析。基于成熟的引擎产品，已形成数字协同平台、三维审查平台等 SaaS 产品体系，并将在三年内完成产业互联网 PaaS 平台的创建。