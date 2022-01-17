数字化、智能化已经渗透入现代社会经济与生活的各个领域，因为数字化的变革对传统的产业机构、生产方式甚至整个生态链所带来的前所未有的内在变化，传统行业的边界正在模糊，新的商业秩序正在形成。

本次由 FT 中文网与欧特克联合打造的全新一期《换脑 ReWired 》节目探寻了在这个创意澎湃的数字世界中变革者的思维火花，深入挖掘了来自 5 家不同企业的年轻数字工程专家的未来商业设想与实践。