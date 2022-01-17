近期活动概览
开放、包容、创新的数字化生态环境能够从根本促进整个行业数字化的健康发展。欧特克行业数字生态加速计划（Autodesk ECOX PROJECT）自推出以来，已迅速展开了一系列创新赛事及热点活动，随着加速进程的不断推进，着眼于支持创新、孵化技术、培育生态，打造一个开放的充满活力的行业数字生态圈。
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4 月 18 日，中国施工企业管理协会副会长兼秘书长尚润涛、启迪之星首席运营官王永瑞、欧特克公司大中华区总经理李邵建、欧特克公司大中华区大客户业务总经理肖胜凯、欧特克公司大中华区业务拓展总监赵兴茂，以及来自中设数字、晨曦科技、伍溢动科技、椭圆方程等企业合作伙伴的嘉宾出席了该加速计划的启动仪式，同时，还有 3200 多位来自大中华区的客户和合作伙伴在线上见证了该加速计划的发布。
6 月 17 日，大赛决赛在启迪之星·雄安未来城市创新中心圆满落幕。经过初赛脱颖而出的 47 个项目于决赛比赛现场进行了精彩路演。本次决赛由雄安新区管委会、中国施工企业管理协会、清华校友总会、欧特克软件（中国）有限公司、启迪之星孵化器联合主办，启迪之星 · 雄安未来城市创新中心承办，两个比赛得到了清华校友总会城乡建设专委会、中关村核心区科技服务业发展促进会、Unity、中国银行河北雄安分行的大力支持。
今年 7 月，在中国施工企业管理协会主办的第七届工程建设行业互联网大会上，欧特克不但受邀出席了会议，还与协会共同举办了 2021 数字建造大师汇，为业内分享了国内外工程建设行业领先的数字技术发展趋势。同时，大会还发布了由中国施工企业管理协会联合欧特克、启迪之星孵化器共同举办的首届工程建设行业数字化创新应用大赛成果，这将为工程建设行业的创新发展带来了许多借鉴思路和经验。
备受关注的 Autodesk ECOx 技术加速营，已于 9 月 9 日- 10 日正式开营，在此次开营活动中我们开通了线上同步直播，与现场观众共同见证了这一重要时刻的来临。加速营邀请 BIM 专家解读最新 BIM 技术应用实施路线。同时，欧特克强大的研发专家团队和资深技术专家阵容震撼亮相，为您指明行业热点需求，详解生态加速方案。在“开发交流面对面” 活动中，欧特克开发部专家团队围绕 Autodesk 技术应用创新，进行面对面的需求分析。
2021 年 10 月 13 日，欧特克公司在线举办了年度设计和制造大会——欧特克 AU（Autodesk University）2021 全球大会，全球各地的创新者齐聚线上、共襄盛事。这项全球性的学习体验是专为建筑、工程、施工、产品设计和制造以及传媒与娱乐领域的专业人士所设计的，旨在让全球创新者利用欧特克技术探索全新可能、推进各自行业的发展。欧特克行业数字生态加速计划（Autodesk ECOX PROJECT）企业合作伙伴：上海红瓦科技、晨曦科技、陕西思地三维科技、芥子数据的专家代表，亮相 AU 2021 工程建设行业主题会议。
数字化、智能化已经渗透入现代社会经济与生活的各个领域，因为数字化的变革对传统的产业机构、生产方式甚至整个生态链所带来的前所未有的内在变化，传统行业的边界正在模糊，新的商业秩序正在形成。
本次由 FT 中文网与欧特克联合打造的全新一期《换脑 ReWired 》节目探寻了在这个创意澎湃的数字世界中变革者的思维火花，深入挖掘了来自 5 家不同企业的年轻数字工程专家的未来商业设想与实践。