3 月 10 日，“欧特克数字化工厂线上研讨会”已圆满结束，欧特克公司大中华区制造业战略市场总监杨博先生，针对涉及多学科、跨专业的数字化工厂 / 物流系统设计面临的，各专业间难免存在的行业壁垒，数据孤岛以及协作障碍等问题，携 Autodesk 集成式工厂建模技术及完整解决方案，为数字化工厂 / 物流行业从业者如何快速优化技术手段，打破传统制造局限性，实现效益最大化及行业数字化转型提供了更多可能。点击观看视频，了解更多精彩内容。