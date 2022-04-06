电动汽车制造商 e.GO 依托现代化设计实践和集成式工厂建模，将成本削减高达 35%。
e.GO 的集成工厂建模依赖于 Autodesk 跨建筑、机械工程、基础设施和 MEP 学科的互联软件工具。Revit 参与了建筑和 MEP 的设计，而 AutoCAD 和 Inventor 则帮助对工厂中的库存（例如机器）进行建模。最重要的是，Infraworks 可以绘制周围环境，建筑承包商可以使用 Navisworks 进行碰撞测试。可以在 VRED 中可视化连接专家规划各个部分的协调模型。BIM 360 平台提供中央数据存储并提供评论功能，而 Vault 管理信息。
Courtesy of e.GO Mobile AG.
3 月 10 日，“欧特克数字化工厂线上研讨会”已圆满结束，欧特克公司大中华区制造业战略市场总监杨博先生，针对涉及多学科、跨专业的数字化工厂 / 物流系统设计面临的，各专业间难免存在的行业壁垒，数据孤岛以及协作障碍等问题，携 Autodesk 集成式工厂建模技术及完整解决方案，为数字化工厂 / 物流行业从业者如何快速优化技术手段，打破传统制造局限性，实现效益最大化及行业数字化转型提供了更多可能。点击观看视频，了解更多精彩内容。
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