DWG 文件交换

跨行业数据交换与协作

通过支持 DWG 文件，可以提升建筑和基础设施团队之间的跨行业设计协作水平。

了解操作方法

Optional second link

Optional third link

Image courtesy of lorem ipsum

解锁全新工作流和功能

Design Collaboration（BIM Collaborate 和 BIM Collaborate Pro 中的一个模块）中的 DWG 模型交换流程基于远程服务且安全可控，是一个全新的工作流，可帮助基础设施行业实现设计协作。另外，全新的协作工作流同样支持现有建筑 Design Collaboration 用户进行跨行业数据交换与协作。

对于工程建设行业的跨专业领域团队、土木工程团队、流程工厂设计团队以及建筑团队而言，这意味着：

  • 可在丰富的可视化环境下完成模型聚合
  • 可在项目范围内全面推行协作工作流
  • 可将丰富的结构化数据集中到一个共享位置
  • 可对设计交换、交叉引用与共同创作加以控制
  • 可生成三维模型以追踪各要素、版本和层次的变化
  • 可将项目交付化繁为简
Optional CTA

Optional link

Image courtesy of lorem ipsum

强大的工作流

这些视频介绍了工作流的运行原理。

  • 跨行业数据交换

    借助 Design Collaboration 模块，可以更有效地管理跨专业领域团队的设计数据交换工作。

    观看视频

  • 促进基础设施数据

    借助可追踪的受控流程，如今跨专业领域土木工程项目得以共享和使用模型与设计数据。


    观看视频

  • 支持流程工厂项目数据交换

    DWG 文件交换功能支持在丰富的可视化环境下完成受控的数据共享和模型聚合，从而提高项目整体协作水平。


    观看视频

Optional link

“Design Collaboration 新增了对 DWG 的支持，很好地弥补了 BIM 360 [以及 Autodesk Construction Cloud] 的缺憾。Design Collaboration 全面支持 DWG，包括外部参照，适用于所有人的交付工作流。”- GHD 公司 BIM 经理

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

First link

Optional second link

Optional third link

Image courtesy of lorem ipsum

互联互通的设计项目生态系统

现在，作为 Design Collaboration 模块的主要文件格式，DWG 得到了与 Revit 和 IFC 文件同等的支持，在互联互通的设计项目生态系统中帮助简化了项目交付流程。

Optional CTA

Image courtesy of lorem ipsum

了解更多

2-Column Thumbnails (Large)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

什么是 BIM Collaborate？

借助即时的进度追踪、易用的设计内标记、情境化的变更分析、自动化的冲突检测和项目洞察分析，可以从一个位置轻松审核、管理和协调设计工作。

观看视频

Image courtesy of lorem ipsum

什么是 BIM Collaborate Pro？

提供共享数据和洞察分析、直观的变更分析、自动化的冲突检测、统一的问题管理、受控的访问权限和高级项目分析等功能，支持工程建设团队在统一平台上享受更智能的共同创作体验。

观看视频

Image courtesy of lorem ipsum

开始协作

准备让团队保持同步？请填写此表单，我们的专家会就 Design Collaboration 问题与您联系。所有字段均为必填字段。

非常感谢您的关注。