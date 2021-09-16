DWG 文件交换
跨行业数据交换与协作
通过支持 DWG 文件，可以提升建筑和基础设施团队之间的跨行业设计协作水平。
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Design Collaboration（BIM Collaborate 和 BIM Collaborate Pro 中的一个模块）中的 DWG 模型交换流程基于远程服务且安全可控，是一个全新的工作流，可帮助基础设施行业实现设计协作。另外，全新的协作工作流同样支持现有建筑 Design Collaboration 用户进行跨行业数据交换与协作。
对于工程建设行业的跨专业领域团队、土木工程团队、流程工厂设计团队以及建筑团队而言，这意味着：
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这些视频介绍了工作流的运行原理。
现在，作为 Design Collaboration 模块的主要文件格式，DWG 得到了与 Revit 和 IFC 文件同等的支持，在互联互通的设计项目生态系统中帮助简化了项目交付流程。
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借助即时的进度追踪、易用的设计内标记、情境化的变更分析、自动化的冲突检测和项目洞察分析，可以从一个位置轻松审核、管理和协调设计工作。
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提供共享数据和洞察分析、直观的变更分析、自动化的冲突检测、统一的问题管理、受控的访问权限和高级项目分析等功能，支持工程建设团队在统一平台上享受更智能的共同创作体验。
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