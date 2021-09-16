Design Collaboration（BIM Collaborate 和 BIM Collaborate Pro 中的一个模块）中的 DWG 模型交换流程基于远程服务且安全可控，是一个全新的工作流，可帮助基础设施行业实现设计协作。另外，全新的协作工作流同样支持现有建筑 Design Collaboration 用户进行跨行业数据交换与协作。

对于工程建设行业的跨专业领域团队、土木工程团队、流程工厂设计团队以及建筑团队而言，这意味着：