新时代前进道路上，如何使东风品牌与时俱进，迸发出历久弥新的强大生命力？经过悉心梳理、研讨与打磨，我们发布实施了以“品质、智慧、和悦”为核心价值理念的东风品牌战略。“品质、智慧、和悦”⸺这是对东风品牌历史积淀的新诠释，也是对东风品牌内涵的新升华。