高端可视化技术助力车企加快数字化进程
东风汽车创新日
@ VRED & Alias 2022 新功能
探索研讨会
2021 年 9 月 23 日 14:00 启动引擎
2021 年 9 月 23 日 14:00 启动引擎
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东风汽车创新日暨 VRED & Alias 2022 新功能探索研讨会，将于 9 月 23 日在武汉启动。会议特别邀请了汽车行业内知名技术专家和资深用户，以及欧特克资深技术顾问共同针对 VRED 和 Alias 2022 新功能进行全方位的技术话题探讨，助力企业用户深入了解高端可视化技术、实时光线跟踪系统以及先进 A 级曲面造型工作流的最新功能增强和技术提升。
诚邀您加入本次研讨会，欧特克携手东风汽车，共同搭建传统车企如何保有新鲜度，如何凭借加快数字化进程重构汽车品牌体验，走在数字时代前列的创新探索平台。助力广大车企明晰数字化策略，打造突破性商业模式!
|时间
|会议主题
|演讲嘉宾
|13:30-14:00
|入场
|14:00-14:10
|开场致辞
|14:10-14:30
|欧特克助力车企加速实现数字化升级
|杨 博 欧特克大中华区制造业战略市场总监
|14:30-15:00
|Alias & VRED 2020-2022 功能提升亮点解析
创新前期设计工作流及 A 级曲面提升计划介绍
|丁 宁 欧特克技术顾问
|15:00-15:30
|VRED 可视化平台介绍及 GPU / CPU 实时光追技术趋势解析
|丁 宁 欧特克技术顾问
周舒鑫 神州数码技术顾问
|15:30-16:50
|VRED Core 基于 RTX Server 的实时光追多场景应用 Demo 现场体验
|周舒鑫 神州数码技术顾问
叶 霖 乜也设计技术总监
|16:50-17:10
|讨论
|17:30
|晚宴
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会议日期：2021 年 9 月 23 日 14:00-17:10
会议地点：武汉保和皇冠假日酒店 3 层皇冠 1+2 厅
会议地址：湖北省武汉市东风大道 101 号
参会有礼!
参会即有机会赢取红米运动手表!
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新时代前进道路上，如何使东风品牌与时俱进，迸发出历久弥新的强大生命力？经过悉心梳理、研讨与打磨，我们发布实施了以“品质、智慧、和悦”为核心价值理念的东风品牌战略。“品质、智慧、和悦”⸺这是对东风品牌历史积淀的新诠释，也是对东风品牌内涵的新升华。
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