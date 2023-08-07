春褪芳菲尽，初夏柳絮来，不再被疫情禁锢的生活又恢复了喧嚣和繁华，我们回味着去年首届PowerMill大师汇的精彩纷呈，也期待着今年峰会的再汇。作为中国制造业不断前行的重要组成部分，我们深知您对加工制造技术的发展和趋势有着深刻的理解和洞察。春兰、夏荷、秋桂、冬梅，几历春秋，是时候绽放您蓄积的花蕾，为数控加工的花圃带来属于您的芬芳。

秉承持续拓展业界的技术交流、研讨与合作渠道，提高数控加工及编程行业技术水平的使命。欧特克公司将于2023年10月26-27日在宁波举办2023 Autodesk先进制造技术峰会暨第十二届Autodesk Moldflow大师汇和第二届Autodesk PowerMill 大师汇。本届峰会和大师汇将以 “行稳致远﹒聚力共荣” 为主题，旨在为企业迈向智能化转型提供技术交流的平台，同时也是CAM工程师相互借鉴与交流的平台！本次大赛将以技术和工艺的创新突破为企业生产带来的实际价值为导向，阐述技术革新、经验总结、新平台、新体系构建为企业带来的价值。希望通过脑力激荡与交流，为制造业成长与发展所面临的技术瓶颈提供借鉴，共同推动行业内的技术变革。届时，业界知名公司的顶级工程师、技术专家将汇聚于此，就行业内的前沿技术、制造经验和技巧、技术创新等内容展开深入的交流和探讨。

知识指导实践，实践积累经验，经验促成了分享，分享推动了交流。2022年的首届Autodesk PowerMill大师汇，吸引了30余位行业内的资深技术专家投稿，200余用户现场参加。是目前最专业、最权威性的数控编程及加工技术的盛会之一，也是业内人员交流，学习的重要平台。

欧特克诚邀您与大师一起同行，将个人智慧与经验的星星之火，汇聚成照亮中国智造砥砺前行的希望之光！

欧特克软件(中国)有限公司

2023 年 6 月