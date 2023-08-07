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春褪芳菲尽，初夏柳絮来，不再被疫情禁锢的生活又恢复了喧嚣和繁华，我们回味着去年首届PowerMill大师汇的精彩纷呈，也期待着今年峰会的再汇。作为中国制造业不断前行的重要组成部分，我们深知您对加工制造技术的发展和趋势有着深刻的理解和洞察。春兰、夏荷、秋桂、冬梅，几历春秋，是时候绽放您蓄积的花蕾，为数控加工的花圃带来属于您的芬芳。
秉承持续拓展业界的技术交流、研讨与合作渠道，提高数控加工及编程行业技术水平的使命。欧特克公司将于2023年10月26-27日在宁波举办2023 Autodesk先进制造技术峰会暨第十二届Autodesk Moldflow大师汇和第二届Autodesk PowerMill 大师汇。本届峰会和大师汇将以 “行稳致远﹒聚力共荣” 为主题，旨在为企业迈向智能化转型提供技术交流的平台，同时也是CAM工程师相互借鉴与交流的平台！本次大赛将以技术和工艺的创新突破为企业生产带来的实际价值为导向，阐述技术革新、经验总结、新平台、新体系构建为企业带来的价值。希望通过脑力激荡与交流，为制造业成长与发展所面临的技术瓶颈提供借鉴，共同推动行业内的技术变革。届时，业界知名公司的顶级工程师、技术专家将汇聚于此，就行业内的前沿技术、制造经验和技巧、技术创新等内容展开深入的交流和探讨。
知识指导实践，实践积累经验，经验促成了分享，分享推动了交流。2022年的首届Autodesk PowerMill大师汇，吸引了30余位行业内的资深技术专家投稿，200余用户现场参加。是目前最专业、最权威性的数控编程及加工技术的盛会之一，也是业内人员交流，学习的重要平台。
欧特克诚邀您与大师一起同行，将个人智慧与经验的星星之火，汇聚成照亮中国智造砥砺前行的希望之光！
欧特克软件(中国)有限公司
2023 年 6 月
大中华区（包括港、澳、台地区）的所有PowerMill订阅用户、科研院校老师及学生。
Autodesk PowerMill大师汇的目的是创造CAM加工应用的精品，探索智能制造、高效高品质加工的行业方向。着眼于PowerMill（但不限于PowerMill，也可结合PowerShape、PowerInspect、FeatureCAM等数字化制造产品）成功应用的经验分享，探索和验证新技术、新工艺在行业内的综合应用。
现有加工制造方法的延伸及创新应用；行业通用型解决方案研究与应用；工模具、零部件等行业制造经验总结和分享；CAD/CAM/CMM综合应用提效实践；行业前沿技术的前瞻性研究及应用；科学、严谨的问题解决方法与实践结合的优秀成果。
增减材一体化、自适应装夹等新工艺、新技术的研究及实践；加工缺陷形成机理研究及工艺改善方案；加工过程质量控制及制造流程优化；标准化、柔性化、无人值守加工的探索；企业经验/知识库的沉淀以提升效率与品质（自主的自动化开发、宏模板的应用等）；工业机器人助力生产提效。
演讲时间：每位选手的现场演讲时间为35分钟。
保密性：大师汇为公开竞赛，报告内容必须是可公开，涉及版权及保密的内容请勿引用到报告中，欧特克公司及会议承办单位、协办单位和赞助商均不承担任何因版权引起的连带责任。选手在提交案例报告的同时，需提供手签的《贡献者同意书》（简称授权书），无授权书则视为无效投稿。授权书请参考《附件2：贡献者同意书》。
PPT报告：必须包含原有制造工艺与创新运用的对比数据和实物照片，完整的改善思路和历程，成果展示、效益分析、经验总结等。具体可参考大师汇的报告模板。
案例文章：基于参赛PPT中所展示的案例和内容，参考《附件3:案例文章样本》的格式，对参赛案例进行详细的介绍。案例将汇总刊印成本届大师汇的案例集，公开发行。
组委会将组织评审组对所有作品进行初审，9月30日前确定参加决赛的9位选手的名单。
决赛时间：2023年10月26-27日（暂定）
决赛地点：宁波东港喜来登酒店（暂定）
本届大师汇设一、二、三等奖各1名和单项奖6名，颁发相应奖品、奖杯和证书。同时欧特克公司将负责所有决赛选手的往返机票/高铁票和比赛期间的住宿与餐饮。
奖品设置:
一等奖：1名， 奖品：ThinkPad P15v i7/16G/1TB/ 笔记本电脑一台
二等奖：1名， 奖品：苹果iPhone 14 256G 手机一部
三等奖：1名， 奖品：荣耀 80 Pro 256G 手机一部
单项奖：6名， 奖品：华为 nova 10z 256G 手机一部
注：以上奖品可能在保持同等价值的情况下根据市场情况更新，以最终通知为准。
2023年9月25日前提交正式参赛报告、案例文章和授权书的选手，都将获得由欧特克公司送出的价值800元的京东礼品卡作为稿费。
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