第十二届 Autodesk Moldflow 大师汇

春褪芳菲尽，初夏柳絮来。不再被疫情禁锢的中国模具行业又加速焕发出它的活力，模具行业的脉动是工业生产的一个重要起点，不妨让我们在起点相聚，在同行的鼓励下奋进，在专家的协助下腾飞！当模界的号角再次吹响，新一届的征程旋即开始，让我们再次携手，彼此成就！

秉承持续提高注塑行业数字化仿真技术水平，拓展业界的技术交流、研讨与合作渠道的优良传统，欧特克公司将于2023年10月26-27日在宁波举办2023 Autodesk先进制造技术峰会暨第十二届Autodesk Moldflow大师汇和第二届Autodesk PowerMill大师汇。本届峰会和大师汇将以 “行稳致远﹒聚力共荣” 为主题，旨在帮助客户更加科学系统的解决各类注塑成型问题，快速、准确、灵活的对塑胶产品进行全面的预测、验证和优化！届时，业界著名公司的顶级工程师、分析师，成型技术专家将汇聚于此，就行业内的最新前沿技术、制造经验和技巧、技术创新等内容展开深入的交流。

知识指导实践，实践积累经验，经验促成了分享，分享推动了交流。自2010年起，欧特克已成功举办了11届Autodesk Moldflow大师汇，总计吸引超过500余位行业内的资深应用专家和6000余人次的用户参加。是目前中国规模最大、最具权威性的模流分析技术盛会之一，也是业内人员交流，学习的重要平台。

欧特克诚邀您与大师一起同行，将个人智慧与经验的星星之火，汇聚成照亮中国智造砥砺前行的希望之光！

欧特克软件（中国）有限公司

2023年6月