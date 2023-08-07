第十二届 Autodesk Moldflow 大师汇

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春褪芳菲尽，初夏柳絮来。不再被疫情禁锢的中国模具行业又加速焕发出它的活力，模具行业的脉动是工业生产的一个重要起点，不妨让我们在起点相聚，在同行的鼓励下奋进，在专家的协助下腾飞！当模界的号角再次吹响，新一届的征程旋即开始，让我们再次携手，彼此成就！
秉承持续提高注塑行业数字化仿真技术水平，拓展业界的技术交流、研讨与合作渠道的优良传统，欧特克公司将于2023年10月26-27日在宁波举办2023 Autodesk先进制造技术峰会暨第十二届Autodesk Moldflow大师汇和第二届Autodesk PowerMill大师汇。本届峰会和大师汇将以 “行稳致远﹒聚力共荣” 为主题，旨在帮助客户更加科学系统的解决各类注塑成型问题，快速、准确、灵活的对塑胶产品进行全面的预测、验证和优化！届时，业界著名公司的顶级工程师、分析师，成型技术专家将汇聚于此，就行业内的最新前沿技术、制造经验和技巧、技术创新等内容展开深入的交流。
知识指导实践，实践积累经验，经验促成了分享，分享推动了交流。自2010年起，欧特克已成功举办了11届Autodesk Moldflow大师汇，总计吸引超过500余位行业内的资深应用专家和6000余人次的用户参加。是目前中国规模最大、最具权威性的模流分析技术盛会之一，也是业内人员交流，学习的重要平台。
欧特克诚邀您与大师一起同行，将个人智慧与经验的星星之火，汇聚成照亮中国智造砥砺前行的希望之光！
欧特克软件（中国）有限公司
2023年6月
大中华区（包括港、澳、台地区）的所有Moldflow订阅用户、科研院校老师及学生。
Autodesk Moldflow 大师汇的目的是创造注塑成型及模流分析技术的应用精品，着眼于成功应用经验的分享，探索和验证新技术、新工艺及多尺度、跨学科仿真前沿技术在行业内的综合应用。
应用科学的方法进行技术创新；运用模流分析技术进行新技术验证或技术改善；行业设计或制造经验的总结和分享；行业前沿技术的前瞻性研究。针对某种/类缺陷的研究和通用解决方案缺陷/问题解决的思维模型和实践扎实的理论与实践结合的优秀成果。
产品外观缺陷的研究及验证；成型理论的创新或拓展及实践；既有模流分析技术的延伸或创新应用;企业经验/知识的积累和重用的实现方法；仿真分析技术与实际生产的结合和验证；轻量化或多学科的联合仿真技术；新工艺( iMflux / LFT / Foaming / SMC )的实践和经验分享。
演讲时间: 每位选手的现场演讲时间为35分钟。
保密性: 大师汇为公开竞赛，报告内容必须是可公开，涉及版权及保密的内容请勿引用到报告中，欧特克公司及会议承办单位、协办单位和赞助商均不承担任何因版权引起的连带责任。选手在提交案例报告的同时，需提供手签的《贡献者同意书》(简称授权书)，无授权书则视为无效投稿。授权书请参考《附件2：贡献者同意书》。
PPT报告：必须包含分析与实际验证的对比数据和实物照片，完整的设计/改善思路和历程，成果展示、效益分析、经验总结等。具体可参考大师汇的报告模板。
案例文章：基于参赛PPT中所展示的案例和内容，参考《附件3:案例文章样本》的格式，对参赛案例进行详细的介绍。案例将汇总刊印成本届大师汇的案例集，公开发行。
组委会将组织评审组对所有作品进行初审，9月30日前确定参加决赛的9位选手的名单。
决赛时间：2023年10月26-27日（暂定）
决赛地点：宁波东港喜来登酒店（暂定）
本届大师汇设一、二、三等奖各1名和单项奖6名，颁发相应奖品、奖杯和证书。同时欧特克公司将负责所有决赛选手的往返机票/高铁票和比赛期间的住宿及餐饮。
奖品设置:
一等奖：1名， 奖品：Thinkpad P15v i7/16G/1TB/ 笔记本电脑一台
二等奖：1名， 奖品：苹果Iphone 14 256G 手机一部
三等奖：1名， 奖品：荣耀 80 Pro 256G 手机一部
单项奖：6名， 奖品：华为 nova 10z 256G 手机一部
注：以上奖品可能在保持同等价值的情况下根据市场情况更新，以最终通知为准。
2023年9月25日前提交正式参赛报告、案例文章和授权书的选手，都将获得由欧特克公司送出的价值800元京东礼品卡作为稿费。
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朱戈 电话: 152 2180 4673 邮箱: ge.zhu@autodesk.com | 李 建 电话: 139 2501 7993 邮箱: Eric.li@autodesk.com
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