未来智造白皮书
迎接变革与挑战
创新未来智造解决方案
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制造业是现代工业的基石，随着信息技术、新能源、新材料等重要领域和前沿方向的革命性突破和交叉融合，正在引发新一轮产业变革。为了推进智能制造的发展，中国发布了《中国制造 2025》，全面推进制造强国战略。工业软件的全方位应用是支撑制造企业实现智能制造的核心要素，作为全球领先的工业软件企业，欧特克提出的“未来智造”理念，充分体现了智能制造的先进思想。
如何实现产品的持续创新？“未来智造”正确的实施路线该怎么走？如何提升产品创新效率？下载《未来智造白皮书》，直达“未来智造”的实质，探究面向中国制造2025 的实施路径，获取创新未来智造解决方案！
2015 年，我国出台《中国制造 2025》，全面推进实施强国战略，这是我国实施制造强国战略的第一个十年的行动纲领，强调加快推动新一代技术信息与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向； 着力发展智能装备和智能产品，推进个性话定制 ....... 本白皮书从不同的纬度梳理了智能制造的发展趋势，结合相关案例，诠释了欧特克公司提出的“未来智造”理念，对于正在积极探索和推进智能制造的广大中国制 造企业而言，具有一定的借鉴意义和参考价值。
第一章：制造业迎来全新变革
1.1 全球制造业变革趋势
第二章：“未来智造”的内涵
2.1 个性化、可配置的概念构想
2.2 全新设计方法：衍生设计
2.3 先进制造技术：增材制造
2.4 面向个性化定制的柔性生产过程
2.5 沉浸式产品销售体验
2.6 产品即服务，激发产品附加商业价值
2.7 产品创新平台支撑未来智造的实现
第三章：面向“中国制造 2025”的实施路径
3.1 未来智造，形成端到端闭环研发设计体系
3.2 未来智造，实现面向个性化定制的柔性化生产
3.3 “未来智造”实施路线图
3.4 推进未来智造，实现业务成功
第四章：未来智造的解决方案
4.1 基于创新设计的桌面解决方案
4.2 基于云平台的创新解决方案
4.3 基于物联网技术的创新解决方案
4.4 基于新兴技术的创新解决方案