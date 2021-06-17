制造业是现代工业的基石，随着信息技术、新能源、新材料等重要领域和前沿方向的革命性突破和交叉融合，正在引发新一轮产业变革。为了推进智能制造的发展，中国发布了《中国制造 2025》，全面推进制造强国战略。工业软件的全方位应用是支撑制造企业实现智能制造的核心要素，作为全球领先的工业软件企业，欧特克提出的“未来智造”理念，充分体现了智能制造的先进思想。

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