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直面复杂挑战，探索创新技术，激发创造潜能，以智造思维掌握未来

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制造业资源中心

借助日益庞大的资源信息库，激发创新灵感、深化技能组合并深入了解行业发展趋势。

  • 如何按需创新

    有助于针对每个工程项目做出创新选择的实用指南


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  • 权威指南 改善产品性能

    可以帮助您更好地了解客户需求并权衡各种方案


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  • 如何发现改善产品性能的机会

    制定对这些改善进行分类的框架是了解所有这些机会的有效途径


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为了推进智能制造的发展，中国发布了《中国制造 2025》，全面推进制造强国战略。

  • 未来智造白皮书

    本白皮书从不同的纬度梳理了智能制造的发展趋势，结合相关案例，诠释了欧特克公司提出的“未来智造”理念。


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聚焦行业发展趋势 探索创新技术

  • I am an item under tab 3

    关于空压机制造商FS-Elliott的D&M客户故事强调了在发明家中使用iLogic来完成过去需要几天，有时几周的事情。


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  • I am an item under tab 3

    概述视频，支持路径到未来的运动制作模块的设计自动化。重点介绍了工程师如何使用iLogic技术来自动化他们的流程并节省时间。


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  • I am an item under tab 3

    短片分别从7个主题，其中包括：按需、可靠、高效、快速、轻量、安全、强大，来推广先进的制造产品。


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视频教程集业界知名专家和顶尖级企业为一堂，带您快速入门，开启不同行业发展智能制造的新篇章

  • Forge 云服务互联智能制造 +BIM，赋能变革的创新应用

    演讲嘉宾：吴忠


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  • 建筑工业化的趋势与商机

    演讲嘉宾：蔡进忠


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  • 从 BIM 到 Manufacture 的应用与实践

    演讲嘉宾：傅邦钧


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掌握软件操作秘籍 助您事半功倍

  • 在远程办公期间保持工作效率

    本视频概述了企业如何通过更好的数据管理和协作来克服远程工作挑战。


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  • 提高供应链灵活性

    本视频概述了企业如何通过更好的数据管理、流程管理和协作来克服供应链挑战。


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  • 准备制造工厂

    本视频概述了在尽量减少干扰的情况下对生产流程进行的建议更改，以帮助防止COVID-19在生产设施中的传播。


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精彩视频回顾

  • 所画即所得，创新工业设计工作流展示

    Ning Ding 欧特克软件（中国）有限公司 技术顾问


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  • 酷炫的机器人造型设计，因你不同

    Weeks Zhou 神州数码（中国）有限公司 技术顾问


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  • NVIDIA Omniverse 助力实时协同设计

    Alvin Mao 英伟达 行业拓展经理


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新之所向，智动未来，欧特克制造业全球最新活动，精彩呈现。在这里您会了了解到制造业全新产品发布，最新行业动态。了解更精进的集成式应用程序，从概念到生产，实现万物互联。更专业的三维机械设计工具，从设计到制造，激发创新潜能。更智能的产品数据管理软件，从内部到外部进行紧密衔接。更完善的制造业解决方案，从专业到融合，突破跨界共赢。

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