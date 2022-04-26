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直面复杂挑战，探索创新技术，激发创造潜能，以智造思维掌握未来
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借助日益庞大的资源信息库，激发创新灵感、深化技能组合并深入了解行业发展趋势。
有助于针对每个工程项目做出创新选择的实用指南
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为了推进智能制造的发展，中国发布了《中国制造 2025》，全面推进制造强国战略。
本白皮书从不同的纬度梳理了智能制造的发展趋势，结合相关案例，诠释了欧特克公司提出的“未来智造”理念。
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聚焦行业发展趋势 探索创新技术
关于空压机制造商FS-Elliott的D&M客户故事强调了在发明家中使用iLogic来完成过去需要几天，有时几周的事情。
概述视频，支持路径到未来的运动制作模块的设计自动化。重点介绍了工程师如何使用iLogic技术来自动化他们的流程并节省时间。
短片分别从7个主题，其中包括：按需、可靠、高效、快速、轻量、安全、强大，来推广先进的制造产品。
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视频教程集业界知名专家和顶尖级企业为一堂，带您快速入门，开启不同行业发展智能制造的新篇章
演讲嘉宾：吴忠
演讲嘉宾：蔡进忠
演讲嘉宾：傅邦钧
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掌握软件操作秘籍 助您事半功倍
本视频概述了企业如何通过更好的数据管理和协作来克服远程工作挑战。
本视频概述了企业如何通过更好的数据管理、流程管理和协作来克服供应链挑战。
本视频概述了在尽量减少干扰的情况下对生产流程进行的建议更改，以帮助防止COVID-19在生产设施中的传播。
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精彩视频回顾
Ning Ding 欧特克软件（中国）有限公司 技术顾问
Weeks Zhou 神州数码（中国）有限公司 技术顾问
Alvin Mao 英伟达 行业拓展经理
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新之所向，智动未来，欧特克制造业全球最新活动，精彩呈现。在这里您会了了解到制造业全新产品发布，最新行业动态。了解更精进的集成式应用程序，从概念到生产，实现万物互联。更专业的三维机械设计工具，从设计到制造，激发创新潜能。更智能的产品数据管理软件，从内部到外部进行紧密衔接。更完善的制造业解决方案，从专业到融合，突破跨界共赢。
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