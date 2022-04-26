集成式工厂建模将 BIM 与数字工厂规划相结合，从而生成生产设施和设备的数字表示。多领域项目参与者可以在这个随时更新的中心模型内展开协作，以规划、设计、验证、构建和运营工厂。
集成式工厂建模将 BIM 与数字工厂规划相结合，从而生成生产设施和设备的数字表示。多领域项目参与者可以在这个随时更新的中心模型内展开协作，以规划、设计、验证、构建和运营工厂。
在数字化的帮助下，制造商成功带领其工厂步入全新的个性化、功能性和可持续性时代。《哈佛商业评论》分析服务部采访了多位行业领导者，希望了解他们如何利用集成式工厂建模来实现面向未来的制造运营。
让所有人都能够访问可靠的实时设计和运营数据，从而降低风险。将市场需求数据与供应链关联起来，推动制造产出和质量。
确保建筑系统提供必要的支持。通过在设施环境中可视化生产线，更好地进行规划和协调，并使用实时数据监控性能。
使用经过协调的模型对备选方案加以仿真，从而优化生产输出。使用数字孪生中的实时数据来缩短停机时间并深入了解运营效率。
将集成式工厂建模作为随时更新的数字孪生加以利用，为维护、服务和变更管理提供实用价值。
将工业设备模型与生产设施模型集成到统一的建筑信息模型 (BIM) 中。
利用集成在一个支持远程服务的数字表示中的多领域数据，创建生产设施的智能建筑信息模型 (BIM)。
使用 AnyCAD 将所有 CAD 应用程序中的二维和三维模型与当前条件的点云扫描集成到统一的工厂模型中。
在通用环境中管理所有领域的数据，以实现实时协作、无缝衔接的项目执行和闭环工厂生命周期管理。
使用生产系统设计专用的专业化二维和三维工具集，设计、规划和验证大型系统和制造单元。
利用三维模型为生产设施创建逼真的渲染和动画，从而轻松了解和交流设施设计。
对施工顺序进行规划和仿真，并与承包商、贸易商和供应商共享，从而加快安装并减少变更单。
利用 Autodesk 数字工厂解决方案，可以优化运营并取得积极的业务成果。集成式工厂建模可帮助您优化工厂布局，从而最大限度地减少停机时间、提高能源和材料效率并提升沟通水平和数据洞察力。